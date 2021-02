À Houston, ça pilonne et ça cartonne !

Double paradoxe à Houston. Non seulement l’équipe tourne beaucoup mieux depuis que James Harden est parti avec une 6e victoire de suite obtenue cette nuit dans les grandes largeurs à OKC (136-106). Mais en plus, les coéquipiers de John Wall se permettent même de faire mieux dans l’arrosage à 3-points.

Cette nuit, les Rockets ont carrément égalé un record NBA avec 11 réussites à 3-points dans le premier quart-temps ! Et n’allez pas croire qu’ils ont arrosé dès les premières minutes. À l’image de Christian Wood, ils ont pris leur temps. Ils ont posé les bases de leur jeu, et ensuite ça a été un déluge avec même deux paniers à 4-points.

« On possède un groupe facile à coacher, un groupe mature qui veut ce qu’il y a de mieux pour eux, mais aussi pour tout le monde dans le groupe »apprécie Stephen Silas, dans le Houston Chronicle. « C’est bien de savoir que lorsqu’on se concentre sur quelque chose, qu’il s’agisse de mieux défendre, du rebond, comme ce fut le cas face à Steven Adams l’autre jour, ou de bien débuter comme ce soir, on le fait. »

Avec ce 11 sur 14 à 3-points en douze minutes, les Rockets vont mettre K.O. le Thunder, inscrivant 48 points !

Le banc, avec Eric Gordon, Danuel House Jr et DeMarcus Cousins, poursuit le travail de sape, et les Rockets vont terminer le match sur un 28 sur 52 à 3-points pour une victoire de 30 points ! Record de franchise égalé, et le banc des Rockets a fait le forcing pour que DeMarcus Cousins plante le 3-points du record. « Franchement, je n’en avais aucune idée. Les gars ont commencé à hurler, et je ne savais pas pourquoi. J’ai juste balancé deux longs tirs, et j’ai été mis au courant à la fin » raconte le pivot de Houston.

Le meilleur banc de la NBA ?

En revanche, pas de record NBA malgré de nouvelles tentatives du même DeMarcus Cousins et de Danuel House Jr, mais ce qu’on retient, c’est que Houston est désormais dans le positif pour la première fois de la saison avec 10 victoires pour 9 défaites. Et les stats collectives impressionnent. Depuis le départ de James Harden, Houston possède la meilleure défense du pays, alors qu’ils étaient en 22e position auparavant. Par ailleurs, ils sont à la 2e place au classement des passes alors qu’ils étaient 26e avant le transfert.

« Quand on est capable de faire circuler la balle comme ça, on est imprévisibles » souligne Victor Oladipo. « C’est difficile d’envisager de nous ralentir quand on joue comme ça : la balle circule bien, les gars prennent les bons tirs. Tant qu’on jouera comme ça, je mise sur nous face à n’importe qui. »

Ce qu’on peut noter, c’est que la marque est bien mieux répartie qu’avant. Cette nuit, c’est même parfaitement équilibré avec 68 points des titulaires, et 68 points du banc. Plus besoin de s’appuyer sur un ou deux gros scoreurs, c’est le collectif qui fait la différence.

« Avec la « second unit », je veux qu’on soit les meilleurs de la NBA » lance Eric Gordon. « On doit provoquer un impact majeur sur le terrain. C’est ce qu’on fait, et on va continuer de le faire. »