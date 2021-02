Orlando perd aussi Aaron Gordon pour quatre à six semaines…

Les problèmes s’accumulent pour le Magic. Car après Jonathan Isaac et Markelle Fultz, qui ne rejoueront pas cette saison, c’est un autre titulaire qui rejoint l’infirmerie, pour moins longtemps cependant.

The Athletic annonce ainsi qu’Aaron Gordon souffre d’une grosse entorse de la cheville gauche, et sera en conséquence absent pour quatre à six semaines…

Un problème de plus pour Steve Clifford, qui doit aussi faire sans Michael Carter-Williams, Al-Farouq Aminu et Chuma Okeke actuellement. De quoi faire plonger l’équipe, qui avait débuté la saison par 6 victoires en 8 matchs, mais n’a remporté que 2 des 15 matchs suivants. Et se retrouve aujourd’hui 12e à l’Est (8 victoires – 13 défaites).