Le cinq majeur de la semaine | Nikola Jokic, taille patron

Vraiment pas facile de choisir le cinq majeur de la semaine, l’équilibre entre performance individuelle et performance collective n’étant clairement pas évident à déterminer.

Sur les lignes arrières, on a par exemple beaucoup hésité entre Trae Young, James Harden, Stephen Curry, Malcolm Brogdon, Chris Paul, Victor Oladipo et les Jazzmen, Mike Conley et Jordan Clarkson. Et si on opte finalement pour les deux premiers pour notre backcourt, leur marge est infime par rapport à la concurrence.

Sur les ailes, c’est encore pire. On aurait ainsi pu opter pour LeBron James et Kevin Durant par habitude, le match du « King » à Cleveland étant un très solide argument pour le sélectionner. Mais on choisit finalement de mettre en avant les performances de Tobias Harris, qui a retrouvé son efficacité en arrêtant de trop réfléchir, et qui fait beaucoup de bien en soutien de Joel Embiid. La preuve ? Plus personne ne parle de son contrat…

Il est accompagné de Zion Williamson, de plus en plus présent chez des Pelicans qui ont bien du mal à se lancer.

Heureusement, sous le cercle, le choix a été beaucoup plus simple avec Nikola Jokic qui a conclu sa semaine d’une incroyable démonstration face à Rudy Gobert. De quoi écarter Joel Embiid.

Comme lors des trois dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.