Le MVP de la nuit | Nikola Jokic a écoeuré Rudy Gobert

Joueur de la semaine, Nikola Jokic a envoyé un message à toute la NBA : il joue comme un MVP cette saison. Et rien de tel que la venue du leader, Utah, invaincu depuis 11 matches, et de Rudy Gobert, pour marquer le coup. Et dès la première action du match, le Serbe donne le ton avec une merveille de « floater » pour éviter les bras immenses du Français.

La suite ? C’est un « clinic » avec une variété dans le jeu, de la technique individuelle, de la lecture du jeu… On pensait avoir tout vu de la part du pivot des Nuggets, mais sa première mi-temps est tout simplement exceptionnelle. Il plante 33 points, et Gobert est à l’agonie. Au poste bas, Jokic l’enfonce pour mieux l’enrhumer par ses appuis et son toucher. Et au large, ça fait filoche.

Atteindre les 50 points ne l’intéresse pas…

« Il a déroulé son jeu tôt dans le match, et j’aurais dû faire un meilleur boulot » reconnaît le Français. « Il a marqué trop facilement, surtout en première mi-temps. J’en endosse toute la responsabilité. L’équipe compte sur moi, et je dois faire un meilleur boulot. »

Quin Snyder a tout tenté pour le freiner. Derrick Favors ? Mangé. Des défenseurs plus petits ? Même punition. Et comme les shooteurs de Denver sont en état de grâce (15 sur 17 à 3-points à la pause !), la défense relâche sa pression sur le Serbe.

« Ce n’est qu’un match, et surtout, je score quand on en a besoin » réagit Jokic après ses 47 points, record personnel égalé. « Le plus important, c’est de gagner, et je continuerai de marquer des points tant qu’on en aura besoin pour gagner. »

Sa feuille de stats est bluffante : 47 points donc, à 17 sur 26 aux tirs avec un 4 sur 4 à 3-points, mais aussi 12 rebonds et 5 passes. Ses coéquipiers ont tenté de l’amener à la barre des 50 points mais il n’en a pas fait une fixation. « Je lui ai dit d’aller chercher les 50 points » raconte Will Barton. « Mais vous le connaissez, il s’en fout de ce genre de truc. Il joue simplement au basket, en étant agressif et lui-même. On voulait vraiment que notre grand atteigne les 50 points ce soir. »

C’est Mike Malone qui va mettre fin au suspense en renvoyant son pivot sur le banc à 90 secondes de la fin. A la grande déception de ses coéquipiers… « Je n’en avais pas conscience. Je n’avais aucune idée que Nikola en était à 47 points » se justifie le coach des Nuggets. « Jamal m’a cassé les pieds avec ça, et j’aime l’idée qu’il pense à son coéquipier. »