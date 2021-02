Stats & Highlights | Le réveil des Raptors et des Wolves

Après trois revers de suite, Toronto et Minnesota retrouvent le sourire. Les Raptors s’imposent face au Magic, et se rapprochent du Top 8 de la conférence Est. Pour les Wolves, vainqueurs des Cavaliers, ça reste insuffisant pour abandonner la dernière place de la conférence Ouest. L’info de la soirée, c’est que les Clippers s’emparent du trône de la NBA, avec une victoire de plus que le Jazz, dominé par les Nuggets.

Raptors – Magic : 115-102

Dans ce faux derby floridien, les Raptors ont dominé de la première à la dernière minute avec un Pascal Siakam à son meilleur niveau. En face, le Magic est dans le dur, avec une 11e défaite en 13 matches, et le premier quart-temps est symptomatique. Seul Evan Fournier, en fin de quart-temps, parvient à proposer autre chose que du 3-points.

Ce manque d’alternance coûte cher, et les Raptors ont vécu une soirée très tranquille avec un écart qui va grimper à 16 points en début de 3e quart-temps grâce aux 3-points de Terence Davis. Pour ne rien arranger, le Magic perd Aaron Gordon sur une entorse, et la tentative de rapproché signée du tandem Anthony-Vucevic est vite annihilée par l’adresse longue distance de Yuta Watanabe.

Raptors / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 34 12/23 0/2 6/6 3 7 10 3 1 3 2 1 30 34 A. Baynes 29 3/6 0/2 2/2 3 13 16 1 2 0 0 0 8 22 K. Lowry 37 4/13 2/9 2/2 0 6 6 15 4 2 3 0 12 23 F. VanVleet 31 4/12 1/7 0/0 0 2 2 5 2 1 4 0 9 5 T. Davis 26 5/11 2/5 0/0 2 2 4 0 5 1 0 0 12 11 C. Boucher 18 3/8 1/5 2/2 0 4 4 0 0 0 0 0 9 8 D. Bembry 22 4/6 1/1 3/4 0 2 2 2 2 0 0 1 12 14 Y. Watanabe 19 3/4 3/3 2/2 1 0 1 0 3 1 1 3 11 14 S. Johnson 12 0/2 0/1 2/2 0 2 2 0 3 0 0 0 2 2 M. Flynn 2 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 P. Watson 8 2/3 2/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 7 M. Thomas 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 Total 41/90 12/39 21/22 9 39 48 27 22 8 11 5 115 Magic / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Gordon 23 4/8 2/5 4/6 1 4 5 3 2 1 1 0 14 16 J. Ennis III 19 3/5 1/2 1/2 0 4 4 0 3 0 0 0 8 9 N. Vucevic 35 5/18 2/6 3/3 0 14 14 4 1 2 3 1 15 20 C. Anthony 32 5/10 1/3 5/6 1 4 5 6 3 0 2 0 16 19 E. Fournier 28 2/12 1/6 6/6 1 1 2 3 1 1 1 1 11 7 G. Clark 22 1/2 1/2 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 3 6 D. Bacon 20 5/10 2/3 1/1 0 1 1 1 0 2 1 0 13 11 K. Birch 26 3/7 1/3 1/2 3 3 6 0 2 1 2 2 8 10 M. Bamba 3 3/3 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 7 9 J. Bone 3 1/2 1/2 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 3 5 T. Ross 28 1/5 0/3 2/2 0 0 0 2 3 1 0 0 4 3 Total 33/82 13/36 23/28 6 36 42 22 18 8 10 5 102

Wolves – Cavaliers : 109-104

Grâce à Andre Drummond et Collin Sexton, les Cavaliers pilonnent la raquette de Minnesota, avec 72 points inscrits dans la peinture. Un record pour Cleveland cette saison, et les Wolves y répondent de loin avec 16 réussites à 3-points, également un record de saison pour les coéquipiers de D’Angelo Russell.

À nouveau titulaire, Anthony Edwards fait la différence dans le troisième quart-temps, à 3-points puis avec un Eurostep. Dans son sillage, Minnesota prend les devants. Beasley et Russell prennent le relais pour maintenir l’écart, et c’est Edwards, encore lui, qui vient provoquer Andre Drummond pour marquer dans la peinture. Minnesota s’impose au forceps, toujours sans Karl-Anthony Towns, mais ça va faire du bien au moral.