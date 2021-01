À l’usure, les Clippers maîtrisent des Knicks séduisants

Pas de Batman à Gotham City, et c’est Patrick Patterson qui prend la place du Français dans le cinq de départ, dans un rôle complètement différent. Force est de constater que les Clippers ne sont pas du tout dans le coup, et sans doute que l’horaire inhabituel y est pour quelque chose.

En face, les Knicks jouent de manière libérée, défendent dur, et après avoir débuté par un 4-0, ils signent un 8 sur 10 aux tirs pour mener 18-15. Julius Randle est toujours l’option numéro 1, et Elfrid Payton dirige bien la manœuvre derrière un ou deux écrans dans l’axe. C’est propre, et en face, c’est curieusement Patterson qui s’en sort le mieux avec déjà 7 points, alors que Kawhi Leonard a déjà raté trois tirs.

Quickley, le roi du « floater »

C’est ensuite autour de RJ Barrett de se montrer comme sur ce ballon volé au milieu de terrain pour aller dunker. À ses côtés, Randle noircit déjà la feuille, et après douze bonnes minutes, on se dit que les Clippers ont évité le pire avec seulement deux points de retard (31-29).

Place ensuite au duel des « jumeaux », avec Lou Williams d’un côté, et Immanuel Quickley de l’autre. Ils apportent chacun de la folie, et le rookie des Knicks fait apprécier sa qualité de « floater » (35-33). Et que fait Lou Williams ? Il lui répond avec un… « floater » ! Les remplaçants des Knicks sont dans le dur, et il y a moins d’alternance en attaque. Dès que Randle sort, ce n’est clairement plus la même équipe. Mais Quickley et ses « floaters » permettent de reprendre l’avantage (50-46).

Ce qu’on note côté Clippers, c’est que ça durcit en défense, et qu’en attaque, la balle circule moins. Résultat : on commence à voir de l’isolation, et Leonard découpe la défense sur son premier pas. Il reçoit le soutien de l’épatant Patterson qui plante deux 3-points de suite pour donner la main aux Clippers. L’ancien intérieur des Raptors et du Thunder est le meilleur marqueur côté LA avec 13 points ! Après un dunk de Mitchell Robinson, bien trouvé par Randle, les Knicks rentrent aux vestiaires avec un petit point de retard (66-65). Une stat impressionne : quatre balles perdues cumulées seulement pour les deux formations, dont une petite pour les Knicks !

Le rouleau-compresseur se met en marche

Au retour des vestiaires, les Clippers ont sérieusement durci leur défense, et ils signent un 7-0 pour obliger Tom Thibodeau à prendre un temps-mort (73-65). Randle, pourtant serré de très près, fait très mal aux Clippers, de loin comme sous le panier. C’est toujours du grand Randle, qui en est déjà à 20 points. Mais en face, le rouleau-compresseur est lancé. Physiquement, c’est impressionnant, et Kawhi Leonard commence à prendre le match à son compte. Il reçoit le soutien d’un Reggie Jackson bouillant à 3-points, et qui va ensuite au drive pour donner huit points d’avance (90-82).

Les Knicks ne baissent pas les bras, et pourtant c’est très fort en face. Ils pourraient être à -15 ou -20, sans les pattes gauches du tandem Randle-Barrett, mais à la fin du 3e quart-temps, il y a « que » 10 points d’écart (101-91). On se dit que les Clippers vont enfoncer le clou, mais c’est diable de Quickley qui remet les Knicks dans le coup. Le gamin est culotté, et il est complet. Il vient encore s’infiltrer dans la raquette, mais il plante aussi à 3-points pour ramener New York à -2 (105-103). Qui lui répond ? Lou Williams bien sûr, mais cette fois avec une superbe passe pour Zubac qui dunke, puis pour le 3-points de Marcus Morris. Et voilà comment les Clippers retrouvent de l’air (112-103). Ty Lue ajoute une zone qui gêne bien les Knicks, et Leonard sanctionne de l’autre côté pour donner 11 points d’avance (114-103).

Serge Ibaka finit le boulot

New York s’appuie encore et toujours sur Randle, mais il y a désormais du déchet avec un shoot loupé près du cercle, ou cette balle perdue. Mais l’intérieur a le mérite d’insister et il provoque un « challenge » des Clippers après une faute de Paul George, et non de Serge Ibaka. Après de très longues minutes de pause, Randle met ses lancers. Derrière, Barrett vole un ballon pour revenir à -5 ou -4, mais le Canadien oublie ses coéquipiers et loupe son lay up. Leonard en profite pour ramener l’écart à + 9 (116-107).

Et il enfonce le clou avec une passe dans le dos pour Serge Ibaka qui sanctionne à 3-points. L’intérieur va ensuite marquer avec la faute sur un rebond offensif (122-109). En trois possessions, les Clippers ont tué le match, et les efforts de RJ Barrett, un poil perso sur la fin, ne suffisent pas, les Knicks s’inclinant 129-115. Un écart un peu lourd au regard du match équilibré pendant plus de 40 minutes.