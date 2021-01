Avec un Nikola Jokic inarrêtable, Denver met fin à la belle série du Jazz !

Les hommes de Mike Malone ont été à la hauteur de l’événement pour la réception de l’équipe en forme, qui récupérait en plus Donovan Mitchell et Derrick Favors. Dans le sillage d’un Nikola Jokic qui s’est régalé toute la soirée (47 points, 11 rebonds, 5 passes décisives), c’est tout un collectif qui a ainsi su répondre présent pour assommer les Jazzmen en première mi-temps et assurer au début du quatrième quart-temps.

Après un festival à 3-points, à 3/3 des deux côtés, pour lancer le match, Nikola Jokic commence son show en scorant 8 points qui permettent aux Nuggets de prendre déjà les devants (26-13).

79 points encaissés par Utah à la mi-temps

Le tandem Bogdanovic-Ingles tente de relancer la machine mais le « Joker » n’est pas là pour rigoler et enchaîne avec deux missiles à 3-points et se joue de Rudy Gobert, au retour du Français sur le parquet, avec un hook suivi d’un « clinic » sous le cercle. Le Serbe en est déjà à 22 points, et Denver à 8/8 à 3-points après 12 minutes (43-29) !

Utah n’est pas encore largué mais n’a pas fini de déguster. L’adresse extérieure des locaux est toujours au rendez-vous à l’image de Michael Porter Jr, Jamal Murray et un Will Barton dans tous les bons coups.

Et dès son retour sur le parquet, Nikola Jokic poursuit son chantier, accompagnant Paul Millsap et Will Barton pour faire mouche derrière l’arc avant de scorer les quatre derniers points des Nuggets avant la pause face à une équipe d’Utah complètement sonnée (79-54) face au 15/17 de loin de Denver.

Un final tout en contrôle

Le Jazz va pourtant patiemment attendre son heure pour entamer son retour. Cette fois, ce sont les Jazzmen qui prennent feu de loin. Bojan Bogdanovic sonne la révolte d’un step-back, puis après les trois lancers de Mike Conley Jr, ce sont Royce O’Neale, Donovan Mitchell, chacun à deux reprises, puis Bojan Bogdanovic et Jordan Clarkson qui se relaient pour ramener inexorablement les troupes de Quin Snyder.

Utah est à nouveau dans le coup. Le deuxième panier à 3-points de suite de Jordan Clarkson réduit même l’écart à -7 (99-91), impensable quelques minutes plus tôt. Nikola Jokic et Facundo Campazzo aux lancers tentent de ramener le calme en fin de période (103-91) après un 21-9 du Jazz venu relancer le suspense.

Avec l’aide de JaMychal Green, Michael Porter Jr au dunk et Facundo Campazzo à 3-points, les Nuggets vont toutefois parvenir à s’éviter une fin de match sous tension en repassant rapidement à +19 sur un panier de Jamal Murray (115-96). Nikola Jokic inscrit un dernier panier sous le cercle pour achever la démonstration des locaux avant de sortir et d’assister depuis le banc à la victoire nette et sans bavures des siens sur le score (128-117).