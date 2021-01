J.J. Redick transféré à l’Est ?

Pas utilisé depuis deux matches par Stan Van Gundy, officiellement pour des raisons tactiques, J.J. Redick pourrait très prochainement faire ses valises. Malgré l’arrivée de son ancien coach du Magic, le shooteur vétéran n’entre pas dans les plans de sa franchise, et les dirigeants seraient prêts à le céder à une équipe candidate au titre. Selon The Athletic, ce sera à l’Est, et nos confrères donnent trois pistes : Brooklyn, Philadelphie et Boston.

Ce sont les Nets qui tiendraient la corde, tout simplement parce que la famille du joueur vit à Brooklyn.

Même si rien n’est imminent, les Pelicans auraient reçu des appels pour J.J. Redick et Lonzo Ball, et les dirigeants sont prêts à écouter des offres.

La semaine prochaine pourrait d’ailleurs être assez animée puisque les franchises ont jusqu’au 2 février pour récupérer des joueurs, et les utiliser ensuite d’ici la « trade deadline » du 25 mars. Par ailleurs, à partir du 6 février, tous les joueurs signés pendant l’intersaison peuvent être transférés.