Trae Young répond aux critiques et aux rumeurs

Parce que les Hawks ont réalisé un super recrutement et parce qu’il s’est installé parmi les meilleurs marqueurs de la NBA, Trae Young est désormais davantage médiatisé et davantage critiqué. Ces dernières semaines, on a ainsi évoqué une brouille avec John Collins qui lui reprochait de ne pas lancer les systèmes assez vite, mais aussi ses petits coups de vice pour provoquer les fautes.

A propos de sa relation avec Collins, il assure que la presse a exagéré sa réaction. « S’il y a quelque chose qui sort publiquement, je vais directement en parler avec cette personne » précise d’abord Young à Yahoo! Sports. « En ce qui concerne l’incident avec John, lui et moi en avons parlé dès le lendemain, et on était tous les deux embêtés. C’était sorti d’une séance vidéo. Il n’y avait aucune embrouille ou quoi que ce soit d’autre. Il n’y a jamais eu de problème dans le vestiaire de mon côté. Les gens parlaient de problèmes dans le vestiaire, mais il n’y en a aucun. Il n’était question que de l’équipe, et comment faire en sorte de s’améliorer lors de cette séance vidéo. »

« J’ai toujours été capable d’aller sur la ligne des lancers-francs »

Autre sujet de polémique, sa propension à en faire des tonnes pour provoquer des fautes. Le meneur All-Star aime provoquer le contact avec le défenseur, et à l’image d’un James Harden il y a quelques saisons, ça commence à agacer les entraîneurs adverses. Mais Young se défend.

« J’ai évidemment vu ça… J’ai vu qu’on parlait beaucoup des fautes provoquées cette année, et de la manière avec laquelle je les obtiens. Mais si vous regardez ma carrière, vous verrez qu’au lycée, je tournais à 42 points de moyenne et que je shootais 17 lancers par match. A l’université, j’étais le numéro 1 du pays aux lancers-francs lors de mon année freshman. J’ai toujours été capable d’aller sur la ligne des lancers-francs. Ce sont des petites choses que les gens pointent du doigt cette année, mais j’ai fait ça toute ma vie. »

Young ne veut pas s’étendre là-dessus et il préfère souligner les progrès de son équipe. « J’ai vu une stat l’autre jour qui montrait que la saison passée, on avait attendu notre 35e match pour obtenir notre 7e victoire. Là, on en est déjà à 9v-9d. Pour nous, il s’agit donc de gagner et de s’améliorer. C’est mon principal objectif, et si on y parvient, tout se mettra en place naturellement. Aller en playoffs reste notre priorité. Depuis deux ans, c’était plutôt une période de développement. On était tous très jeunes, et même si on essayait de gagner, il s’agissait surtout de progresser. Désormais, l’état d’esprit est différent ».