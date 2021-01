Fred VanVleet touché d’être dans la pré-sélection de Team USA

Afin de préparer les Jeux olympiques de Tokyo, Team USA a envoyé 60 invitations, dont 44 étaient destinées aux joueurs déjà présents dans la pré-sélection de février 2020. Parmi les seize joueurs en plus, il y a Fred VanVleet.

Un moment fort dans la carrière de l’arrière de Toronto, qui est parti de très bas avant de devenir champion en 2019 et de signer une grosse prolongation l’automne dernier.

« C’est un grand honneur », déclare-t-il à The Canadian Press. « C’est un signe de respect de faire partie de ce groupe de joueurs, pour représenter son pays. Je vais avoir besoin de temps pour me faire à cette idée. Je n’ai jamais fait partie d’un tel environnement. En grandissant, je n’ai jamais été parmi les meilleurs joueurs de ma génération, ceux qui se retrouvent souvent entre eux chez les jeunes et sont ensuite choisis très haut à la Draft. »

Sur le papier, Fred VanVleet a peu de chances d’intégrer la sélection américaine car la concurrence est forte. Néanmoins, dans les circonstances actuelles, avec un calendrier serré (les joueurs qui disputeront les Finals 2021 n’ont quasiment aucune chance d’être à Tokyo), pourquoi pas imaginer figurer dans le groupe finalement…

Ce qui serait une incroyable expérience pour lui.

« Il y a des millions de façons d’apprendre d’une telle situation. On est avec les meilleurs joueurs de la ligue, de grands coaches. Team USA, pour moi, c’est l’excellence incarnée, sur et en dehors du terrain. Rien que d’aller près de ces joueurs et d’apprendre d’eux, ce serait génial. »