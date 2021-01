Auteur de son pire départ depuis près de 15 ans, le Heat promet de vite rebondir

Terrible contraste entre les deux protagonistes de la dernière finale NBA. Si les Lakers ont redémarré tambour battant pour retrouver les sommets de la conférence Ouest, le Heat fait exactement l’inverse. Après une cinquième défaite consécutive, concédée face aux Clippers, Miami affiche un mauvais bilan de 6 victoires pour 12 défaites.

Même si le Top 8 n’est qu’à une poignée de matches, les Floridiens squattent aujourd’hui une très modeste 13e place au classement de l’Est. Miami n’avait jamais aussi mal démarré depuis sa saison 2007/08, débutée par un bilan de 4 victoires – 14 défaites. Cette année-là, Dwyane Wade et les siens avaient égalé la pire saison de l’histoire du club (1988/89) avec seulement 15 victoires à la fin de la campagne.

La nuit dernière, Erik Spoelstra a encore dû composer sans une armée de joueurs. Le leader de l’équipe, Jimmy Butler, a manqué son 10e match de suite à cause des protocoles Covid. À côté de lui, l’infirmerie déborde encore : Avery Bradley, Goran Dragic, Moe Harkless, Meyers Leonard, Chris Silva et Andre Iguodala !

« Heat Nation, on va s’en sortir, restez avec nous », répète malgré tout l’autre All-Star local, Bam Adebayo, en s’adressant aux fans. « Nous allons trouver une solution. Je peux leur promettre que nous allons trouver. Je sais qu’ils sont fatigués de nous voir perdre. Nous sommes fatigués aussi. »

L’infirmerie devrait enfin se vider…

À croire que ce groupe, qui en était à 13 victoires – 5 défaites au même stade la saison passée, est lui aussi frappé par une récente forme de « malédiction » du finaliste NBA. Défaits par les Warriors en 2018, les Cavs avaient sombré l’année suivante après le départ de LeBron James vers les Lakers. Même destin pour les bourreaux de l’Ohio, dévastés par les blessures dans les mois qui ont suivi la finale de 2019 perdue face aux Raptors.

L’avenir du Heat semble toutefois plus dégagé car les absents devraient progressivement retrouver leur poste. « Nous allons récupérer des joueurs très bientôt », note Erik Spoelstra, qui a dû démarrer le 4e quart-temps de cette nuit avec un cinq très inexpérimenté (Gabe Vincent, Max Strus, Precious Achiuwa, KZ Okpala et Tyler Herro).

Les blessures ? « On ne peut pas en faire une excuse », poursuit le coach. « On doit juste continuer à s’améliorer, à apprendre, à se battre les uns pour les autres. On doit être réguliers sur certains points. »

« Personne n’est désolé pour nous », complète Tyler Herro. « Il n’y a pas d’excuse. On espère pouvoir récupérer tout le monde un jour, pour montrer de quoi on est capable. »