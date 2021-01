Et soudain, Blake Griffin s’est réveillé !

Il y a eu deux grosses surprises à Detroit jeudi soir : la victoire contre les Lakers, et la réapparition de Blake Griffin. Fantomatique depuis des semaines, l’ancien Clipper n’est pas du tout impliqué dans les systèmes de son équipe et il enchaîne les matchs sans jamais peser sur le jeu.

Certes, il joue 32 minutes en moyenne mais il prend à peine 10 tirs par match, pour 12.3 points à 38%. L’ombre de lui-même. La faute à des articulations qui l’empêchent de peser athlétiquement.

Un fantôme, une ombre, qui a tout de même repris forme cette nuit pour se montrer face aux Lakers, champions en titre, et anciens rivaux à Los Angeles : il a compilé 23 points à 8/16 dont 5/10 de loin, 6 passes et 3 rebonds en 35 minutes. Ce n’est que la deuxième fois de la saison que le sextuple All-Star dépasse les 20 unités.

« C’était le Blake d’il y a deux ans »

L’intérieur de 31 ans ne sait pas si ça a joué dans le surplus d’énergie de son équipe, dont il a été le symbole. « On a été bons » décrit un Blake Griffin laconique. « On a bien défendu, on a fait les extra-passes, trois gars ont fait 6 passes décisives, on a perdu seulement 8 ballons. C’est du bon basket. On a été bons. »

Dwane Casey non plus ne sait pas si ce sont les Lakers de LeBron James qui ont motivé un Blake Griffin de nouveau tranchant, ou simplement le fait d’avoir été mis au repos deux matchs de « back-to-back » ces derniers jours.

« Je ne sais pas si c’est ça, mais j’ai vu un Blake Griffin énergique » se réjouit l’entraîneur. « C’était le Blake d’il y a deux ans, reposé, en bonne santé, avec de l’explosivité. C’est ce dont on avait besoin pour ce back-to-back, de cette étincelle. Je suis vraiment content de sa manière de jouer. »

Peut-il enchaîner et assumer ses propos de décembre affirmant qu’il est loin d’être en bout de course ?