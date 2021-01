Kyle Lowry rentre un peu plus dans l’histoire des Raptors

Les saisons passent et Kyle Lowry renforce davantage encore sa candidature de prétendant au titre honorifique de meilleur joueur de l’histoire des Raptors. En plus d’en être le meilleur passeur, le meilleure intercepteur, le shooteur à 3-points le plus prolifique et d’avoir fait partie de l’effectif champion en 2019, il est devenu le troisième joueur à atteindre la barre des 10 000 points marqués avec la franchise canadienne.

Ce palier, seuls DeMar DeRozan (13 296) et Chris Bosh (10 275) l’avaient atteint jusqu’ici avec Toronto.

Le meneur de 34 ans les a donc rejoints cette nuit, dès les premières secondes de son match face aux Bucks, en convertissant un tir primé. Mais malgré la défaite et le fait que cet accomplissement se soit produit loin des terres canadiennes, les Raptors séjournant désormais en Floride, le sextuple All-Star ne pouvait que se réjouir de tout le chemin qu’il a parcouru depuis sa Draft, en 2006.

Le symbole du succès des Raptors

« Je n’aurais jamais imaginé que cela se passe ici, [avec les Raptors] », avouait-il après la partie. « Mais cela démontre que, dans la vie, les choses arrivent pour une raison et qu’il faut continuer à travailler dur et croire en soi. Avoir une ville comme Toronto qui me soutient, tout en repensant à la relation que j’ai créée avec le président Masai Ujiri, le GM Bobby Webster, le propriétaire Larry Tannenbaum, DeMar DeRozan et je pourrais en nommer encore beaucoup, cela démontre que travailler dur en vaut la peine. Dans la vie, vous ne choisissez pas où vous allez atterrir mais, lorsque vous y êtes, vous en profitez pleinement. »

Transféré au Canada l’été 2012, après avoir évolué aux Grizzlies et aux Rockets, Kyle Lowry a tout connu depuis, avec Toronto. À son arrivée, la franchise de l’Ontario n’avait plus participé aux playoffs depuis quatre ans.

Sous son impulsion, elle progressera d’année en année, retrouvant les playoffs en 2014, y franchissant un tour pour la première fois depuis 2001 et atteignant sa première finale de conférence en 2016. Tout en établissant de nouveaux records de victoires, saison après saison, et en étant élu All-Star.

Avec, en point d’orgue, ce titre décroché en 2019, face aux Warriors, au cours duquel le natif de Philadelphie a brillé, notamment dans le Game 6 décisif. De quoi faire oublier les campagnes de playoffs précédentes mais, plus que sa réussite collective, Kyle Lowry préfère retenir autre chose de son aventure avec les Raptors.

« Honnêtement, ma fierté est d’avoir vu Norman [Powell], Fred [VanVleet], OG [Anunoby] ou Pascal [Siakam] grandir, et de gagner des matchs. Je souhaite simplement évoluer à un niveau où je peux continuer à aider ces gars à progresser, tout en nous mettant dans une position où nous pouvons disputer les playoffs. »

Une belle récompense pour un travailleur acharné

En l’état, il est toutefois impossible d’affirmer avec certitude que Toronto, titulaire d’un bilan de 8-11, disputera les playoffs au printemps prochain. La franchise canadienne peine pour l’heure à trouver son rythme de croisière cette saison. Mais au lieu de s’attarder sur la nouvelle défaite de ses hommes cette nuit, Nick Nurse préférait revenir sur l’accomplissement de son leader et sur sa progression au fil des années.

« Il a connu une sacrée carrière, c’est un sacré joueur et en voici une preuve supplémentaire. Son scoring est l’une des choses sur lesquelles il a le plus travaillé. Il a progressé tant dans shoot à 3-points que dans sa finition près du cercle. Et c’est ce qui lui a permis d’atteindre cette barre des 10 000 points marqués. C’est un sacré joueur de l’histoire des Raptors, c’est indéniable. »

Un génial meneur qui verra sans aucun doute son n°7 être retiré par les Raptors, lorsqu’il prendra sa retraite. À noter d’ailleurs, pour finir, que Kyle Lowry n’est que le 6e joueur en activité à totaliser au moins 10 000 points avec la franchise dans laquelle il évolue actuellement, en plus de Stephen Curry (Warriors), Damian Lillard (Blazers), Bradley Beal (Wizards), Klay Thompson (Warriors) et Giannis Antetokounmpo (Bucks).