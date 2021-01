Une seule nouvelle contamination au Covid-19 en NBA depuis le 20 janvier

Le 12 janvier dernier, alors que les annulations de matchs se multipliaient et que 16 joueurs avaient été testés positifs au Covid-19 la semaine précédente, la NBA renforçait son protocole sanitaire.

Dans la semaine suivante, onze nouveaux cas étaient annoncés. Mais depuis le 20 janvier, il n’y a eu qu’un seul nouveau cas à déplorer, annonce The Athletic.

L’interdiction d’entrer en contact avec ses adversaires avant et après les matchs, ainsi que le renforcement du principe de précaution avec justement la multiplication des annulations de matchs et des mises en quarantaine, semblent avoir briser la chaîne de contamination. Toutefois, malgré cette grosse baisse du nombre de cas positifs, la NBA a décidé de reconduire son protocole strict de deux nouvelles semaines, jusqu’au 10 février.

Quelques (relatifs) assouplissements sont à signaler : en déplacement, les joueurs et entraîneurs pourront sortir de leur chambre d’hôtel une heure par jour pour des activités physiques, en évitant les foules, et en rentrant avant 18h.

Ils pourront toujours recevoir la visite de membres de leurs familles et de proches, à condition qu’ils soient enregistrés, qu’ils fournissent deux tests négatifs, et qu’ils en subissent deux autres avant et après leurs visites. Ceux qui voient régulièrement les joueurs doivent eux se faire tester deux fois par semaine.