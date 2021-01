Pour Joel Embiid, LeBron James aurait mérité d’être expulsé

Le duel entre les Sixers et les Lakers de cette nuit aurait pu ne pas connaître un dénouement aussi palpitant, si LeBron James avait été expulsé après sa grosse faute sur Joel Embiid en milieu de troisième quart-temps. C’est la sanction qu’aurait méritée le King selon le Camerounais.

« Premièrement, c’est une faute très dangereuse. Je vous garantis que si ça avait été moi, j’aurais probablement été expulsé. C’est déjà arrivé par le passé que j’ai des fautes flagrantes pour rien. » Comme celle qu’il a reçue 68 secondes plus tard pour un coup de coude à Anthony Davis ?

« Quand on compare celle que j’ai eue… Je ne pense pas l’avoir vraiment touché. Je ne lui ai pas mis un coup de coude. Je l’ai peut-être touché, mais je ne crois pas que ça méritait une faute flagrante, si on compare avec l’autre. Ce sont des actions dures, mais je pense juste que la sienne aurait mérité une flagrante 2 (ndlr : disqualifiante). »

Une chute qui n’arrange pas son mal de dos

Le pivot était d’autant plus énervé que son dos lui a fait rater un match cette semaine. « Heureusement ça va, on verra demain matin quand je me lèverai » confiait-il après le match, tout en soulignant que cette chute n’était sûrement pas étrangère au coup de mou des Sixers dans le dernier quart, qui ont frôlé la catastrophe en gâchant 12 points d’avance avant que Tobias Harris ne les sauve.

« C’est de ma faute, j’ai raté quelques tirs, je n’avais pas les jambes. Pas parce que j’étais fatigué, je ne l’étais pas, mais pare que mon dos ne me permettait pas de dominer comme j’ai l’habitude de le faire en quatrième quart-temps. J’ai raté quelques tirs, fait des erreurs en défense, ils ont mis quelques 3-points, et ils se sont retrouvés devant. » Heureusement que ça s’est bien terminé, sinon la colère du pivot aurait été un peu moins froide. En espérant qu’il ne garde pas de séquelles de cette grosse chute.