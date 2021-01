Victor Oladipo a tenu des funérailles pour… dire adieu à ses blessures

Après avoir été touché dans son corps avec une grave blessure, Victor Oladipo a ressenti le besoin de soigner son esprit afin de tourner la page. Si Kyrie Irving a récemment surpris en brûlant de la sauge, puis en dispersant de la fumée autour du terrain, une pratique de purification héritée de ses ancêtres Sioux, Victor Oladipo a quant à lui organisé des funérailles pour tirer un trait sur ses blessures, avant la saison 2020/21.

« Je me sentais mieux, mais mon esprit s’était habitué à essayer de me protéger, ce qui me rendait hésitant avec ma jambe. J’ai créé une habitude en faisant ça. En enterrant ma blessure et en me disant que j’étais guéri, ça me rend plus fort que jamais, ça m’a donné du courage, la force d’aller sur le terrain et d’être performant sans penser à ma jambe. C’était important pour mon rétablissement et ma santé mentale », a-t-il déclaré.

Un trade et une pointe à 32 points dans la foulée

La cérémonie s’est tenue sur Zoom pour raisons sanitaires, en compagnie du pasteur Eric Thomas. Victor Oladipo avait écrit une lettre intitulée « Saying Goodbye » sur une feuille qu’il est allé brûler dans son jardin avant d’écouter une prière de son pasteur pour conjurer définitivement ce mauvais sort.

« Aujourd’hui, j’enterre tout ce qui concerne la rupture de mon tendon du quadriceps. Je l’enterre et je laisse partir tout ça et cette blessure », avait-il écrit. « J’abandonne l’idée que mon genou n’est peut-être pas assez fort pour faire tout ce que je veux sur un terrain ».

L’objectif était surtout de se vider la tête et de ne plus se laisser perturber par les craintes d’une nouvelle blessure. Hasard ou coïncidence, deux jours après la cérémonie, Victor Oladipo était transféré, direction les Rockets, où il a plutôt bien débuté avec 32 points pour son premier match, son meilleur total depuis sa blessure.

« Rien n’arrive par hasard, et vous devez simplement accepter le changement », a-t-il ajouté. « Je ne savais pas que j’allais être échangé. Je n’en avais pas envie, je n’ai reçu aucun signal, je n’en avais aucune idée. Donc, généralement, quand des choses comme ça arrivent, ça signifie que quelqu’un d’autre a le contrôle, et que c’est mon seigneur et mon sauveur. Je lui donne tous mes soucis et je me concentre sur le fait d’être une meilleure version de moi-même chaque jour, sur le terrain et en dehors. Et il s’occupera du reste ».