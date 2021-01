Joueurs de la semaine : les pivots à l’honneur

Deux pivots comme joueurs de la semaine, ça n’arrive plus souvent. Nikola Jokic et Joel Embiid l’avaient déjà fait pour la première semaine de janvier, en 2019, et ils remettent ça deux ans plus tard.

C’est donc le pivot des Sixers qui est choisi à l’Est, avec 37.7 points et 11.7 rebonds de moyenne, à 61.1% de réussite au tir et un impeccable bilan de trois victoires en trois matchs sur la semaine (Boston x2, Detroit). Dans son sillage, Philadelphie est actuellement en tête de la conférence Est, avec 12 victoires pour 5 défaites.

À l’Ouest, c’est donc son homologue des Nuggets qui est sélectionné, avec lui aussi un bilan parfait de trois victoires en trois matchs (Oklahoma City, Phoenix x2) et des stats également impressionnantes.

Le Serbe des Rocheuses a ainsi bouclé sa semaine avec 29 points, 14.7 rebonds et 6.7 passes de moyenne !