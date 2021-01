Après avoir explosé son record en carrière, Bam Adebayo veut conserver son agressivité

« Je savais que je devais être plus agressif que lors du match précédent. Je l’ai pris pour moi. J’ai été agressif dès le début, le coach n’a pas arrêté de me donner la balle. »

Après une sortie à 14 points dans la large défaite contre Toronto, Bam Adebayo était remonté comme une pendule contre les Nets samedi soir : l’intérieur a explosé son record en carrière – 32 points en playoffs l’an passé – avec 41 points, à 14/20 aux tirs et 12/14 aux lancers. Mais Miami n’a pas pu empêcher le « Big Three » new-yorkais d’arracher sa première victoire, 128-124. « 40 points, ça ne vaut rien si tu n’as pas la victoire, vraiment » regrette le « go-to-guy » de l’équipe en l’absence de Jimmy Butler et Tyler Herro.

« Tous ces gars sont absents et il doit être productif » souligne Erik Spoelstra. « Ça ne veut pas forcément dire qu’il doit mettre 40 points, mais il est le point d’appui sur beaucoup d’offensives. » Le principal intéressé en est conscient, mais il veut aussi garder son niveau d’engagement quand ses partenaires reviendront.

« À partir de maintenant, je dois être ultra agressif dès le début » clame-t-il, alors que Miami fera encore sans Jimmy Butler, Avery Bradley, Tyler Herro, Meyers Leonard, Chris Silva et Maurice Harkless ce soir contre Brooklyn.

« Je ne peux pas avoir de matchs où je ne suis pas agressif. Tous mes coéquipiers me donnent cette énergie positive, ils veulent que je sois agressif. Quand Tyler et Jimmy reviendront, ils voudront sûrement que je score encore 40 points. Et les coachs m’ont débridé. »

Encore faut-il répondre présent, et c’est ce qu’il fait depuis le début de cet exercice particulier : il tourne à 20.3 points, 8.9 rebonds, 5.5 passes, presque un contre et une interception de moyenne en prime, avec 61% d’adresse aux tirs. Sur les jumpshots, il est passé de 37 à 53%, et aux lancers, de 69 à 85%.

Ceux qui se demandaient si Bam Adebayo pouvait encore progresser ont leur réponse…