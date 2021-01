Un record NBA pour Jaylen Brown : 33 points en 19 minutes

Après avoir collé 42 points aux Sixers, malgré la défaite des Celtics, Jaylen Brown est décidément en très grande forme actuellement. Face à des Cavaliers bien plus modestes que les joueurs de Philadelphie, l’ailier de Boston a écrit l’histoire.

Comment ? En marquant 33 points (13/20 au shoot) en l’espace de seulement 19 minutes et 14 secondes. Personne n’avait inscrit autant de points en moins de 20 minutes, puisque l’ancien record appartenait à Kevin Durant. L’ailier de Brooklyn, alors à Oklahoma City, s’était arrêté à 30 points en 19 minutes (en une mi-temps même, contre les Warriors) le 18 décembre 2014.

« C’est dingue », a reconnu le héros de la soirée pour le site officiel de la franchise. « Je ne sais pas quoi dire. Je voulais simplement gagner ce match. »

Ce fut très vite plié. Les Celtics ont largement dominé (141-103) les Cavaliers et c’est donc la prestation de Brown qui mérite d’être soulignée. Bien qu’il ait accumulé 33 points en peu de temps, il n’a eu besoin pour ça « que » de trois paniers primés (3/4) et quatre lancers-francs (100 % de réussite). Il a surtout profité des espaces et des transitions pour finir près du cercle, très facilement.

Encore plus fort sans Tatum

Pour compenser l’absence de Jayson Tatum ces derniers jours, « JB » est clairement monté d’un cran avec 29.4 points de moyenne sur les cinq derniers matches. Plus remarquable encore : dans le même temps, il shoote à 51 % de réussite et 44% à 3-pts.

« Il est dans un excellent rythme au niveau scoring », ne peut que se réjouir Brad Stevens. « Il est excellent en pénétration et met dedans en catch-and-shoot. Il progresse constamment et n’est pas passif. Il est incroyable offensivement, vraiment. Il est très, très bon. On peut s’appuyer sur lui à chaque fois et même si la défense est bonne, il trouve une solution et marque. »



Marcus Smart loue de son côté la maturité de son coéquipier, qui vit sa cinquième saison en NBA mais n’a, rappelons-le, que 24 ans (depuis le 24 octobre dernier).

« Ses deux premières années, il baissait la tête et ne comprenait pas ce qu’il faisait. Il a bossé, il faut le dire, et ça se voit. Voilà pourquoi, c’est un des meilleurs jeunes de la ligue. Je suis fier de lui. »