Jaylen Brown et les Celtics ramènent violemment les Cavaliers sur terre : +38 !

Dans le dur ces derniers temps, comme en témoigne leur série de trois défaites consécutives, les Celtics démarrent en trombe au TD Garden, avec un 11-2 en moins de trois minutes. Irrité par ce qu’il voit de ses joueurs en phase offensive, J.B. Bickerstaff décide ainsi de changer intégralement son cinq. Dès lors, les Cavaliers se rebiffent grâce à leurs remplaçants (15-10).

Mais bien aidé par son collectif, en pleine réussite, Boston se détache une nouvelle fois au score, à l’aide d’un 10-0. Tantôt guidés par Kemba Walker, Jaylen Brown ou Marcus Smart, les C’s ne cessent de faire fructifier leur avance. Malgré une nette domination au rebond, Cleveland est perdu sur le parquet. Seul Andre Drummond semble en mesure d’apporter des points et l’écart est déjà conséquent après un quart-temps (38-21).

Tancés par Brad Stevens pour leur niveau défensif depuis plusieurs matchs, les Celtics sont bien décidés à donner une réponse à leur coach sur le terrain. Et, en plus de ne rien laisser passer défensivement dans la peinture, ils font preuve d’une adresse diabolique en attaque. Les Cavaliers s’en remettent aux exploits de Cedi Osman pour exister, ou du moins essayer (57-36).

À court de solutions, J.B. Bickerstaff en vient à relancer JaVale McGee, laissé au placard depuis une semaine. Associé à Jarrett Allen, le triple champion NBA insuffle un nouveau souffle à Cleveland, concluant carrément un improbable « coast-to-coast », après avoir dribblé entre ses jambes ! Pour autant, Boston déroule toujours autant collectivement, caracolant ainsi en tête à la mi-temps (73-51).

Boston cartonne, Jaylen Brown dans l’histoire

La pause ne semble pas avoir permis aux Cavaliers de se remettre les idées en place. Complètement hors du coup, ils enchaînent les mauvaises décisions et les Celtics se régalent en contre-attaque. Sans forcer, Kemba Walker, Jaylen Brown et leurs coéquipiers se chargent de repousser les Cavs à plus de 40 points (103-62). Le massacre est total.

Autant vous dire que cette rencontre est d’ores et déjà pliée, à un quart-temps et demi de la fin. Boston se contentera de gérer tranquillement sa large avance jusqu’au buzzer final, en donnant un maximum de temps de jeu à ses habituels remplaçants, comme Carsen Edwards (18 points). Cleveland en fera évidemment de même et, à l’arrivée, les C’s s’imposent d’une quarantaine d’unités (141-103).

La performance individuelle de la nuit est à mettre au crédit de Jaylen Brown qui, en seulement 19 minutes, en aura tout de même profité pour inscrire 33 points. Bon à savoir : dans l’histoire NBA, jamais un joueur n’avait marqué autant sur un échantillon de temps de jeu aussi réduit. En décembre 2014, Kevin Durant s’était quant à lui arrêté à 30 points en 19 minutes.