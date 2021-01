Jaylen Brown, un record en carrière mais des regrets en défense

« Je peux en faire plus, je vais en faire plus. » Clore ainsi son interview d’après-match après avoir inscrit 42 points pourrait surprendre certains. Mais la défaite concédée sur le parquet des Sixers passe mal chez Jaylen Brown, qui a ainsi égalé son record en carrière aux points, capté 9 rebonds et distribué 3 ballons.

Faire plus ? Marquer 50 ou 60 points, pour compenser l’absence de Jayson Tatum ? Non. Si Brown prend sa part de responsabilité dans cette défaite, la troisième de suite, c’est d’abord en raison de son investissement défensif.

« Je suis l’un des leaders défensifs et l’un des capitaines de l’équipe, je dois être un meilleur leader de côté du terrain », affiche-t-il. Brown veut montrer l’exemple alors que son équipe semble à la peine dans ce secteur depuis le début de saison.

Après avoir encaissé 122 points cette nuit, Boston occupe une modeste 20e place au classement des meilleures équipes de la ligue au « defensive rating », avec environ 111 points encaissés chaque soir (pour 100 possessions donc). Cette donnée est évidemment bien moins alarmiste comparée à celle des Kings, pour ne citer qu’eux.

Briller en attaque et défendre fort

Mais les Celtics étaient habitués à faire mieux ces dernières années : 106,5 points encaissés en 2019-2020 (4e), 107 points en 2018-2019 (6e) et même 103,2 points en 2017-2018 (2e).

« On ne va rien gagner avec le groupe que nous avons en encaissant 122 points, juge Brad Stevens, qui ne veut pas chercher d’excuse à son équipe en évoquant l’absence de Tatum. C’est la raison pour laquelle chacun doit être bien placé, en permanence, chacun doit avoir son espace et défendre en étant connecté aux autres. »

Sans quoi, le coach prévient ses troupes : « Si on ne se tient pas à cela, comme je l’ai dit plus tôt cette semaine, je ne nous vois pas être compétitifs sur la durée. »

« On doit simplement retrouver cette ténacité, réclame Brown. On l’a eue par le passé, cette équipe en est capable. Donc je ne crois que ce soit un manque en termes de capacité. On doit avoir cette mentalité pour le faire chaque soir. Faire vivre un véritable enfer à l’adversaire. Je peux le faire et briller en attaque en même temps. »