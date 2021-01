Covid-19 : le Heat va utiliser des chiens pour faire revenir ses fans

Après des mois de réflexion, le Heat a décidé de rouvrir cette semaine ses portes à un nombre limité de ses fans.

Le protocole sanitaire comprend une présence canine, avec des chiens entraînés à renifler la présence du Covid-19 (94% de réussite selon une étude allemande) qui filtreront les entrée de l’American Airlines Arena.

« Quand on y pense, les chiens de détections n’ont rien de nouveau », explique Matthew Jafarian, vice-président de la stratégie commerciale du Heat. « On les voit dans les aéroports et ils ont été utilisés dans des missions cruciales avec la police et l’armée. On les utilise dans nos salles depuis longtemps pour détecter les explosifs. »

Le Heat proposera aussi l’option d’éviter les chiens mais de faire un test rapide, avec des résultats en moins de 45 minutes. Pour le moment, le Heat a en tout cas décidé de n’ouvrir sa salle qu’à 10% de ses capacités totales, sous la barre des 2 000 sièges. Ça commence dès jeudi avec la réception des Clippers.

Miami rejoint ainsi plusieurs autres franchises, comme Utah, Memphis, Dallas, Houston, Cleveland et Atlanta, qui ont autorisé un retour partiel des fans, dans les parties supérieures des tribunes en général.