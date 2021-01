C’est (bizarrement) LeBron James qui prend la première place du classement, son dunk à deux mains étant puissant mais au cœur d’une raquette des Bulls complètement désertée…

On préfère largement l’échange de claques entre les Wolves et les Pelicans, avec Jaden McDaniels qui contre violemment Zion Williamson, qui avait lui puni Jarred Vanderbilt. Et que dire de Kenyon Martin Jr, qui place un gros dunk et un énorme contre sur Boban Marjanovic. Le fiston a le même sens du spectacle que son père !