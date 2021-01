Eric Gordon et DeMarcus Cousins en démonstration à Dallas !

« Nous n’avons aucune excuse, ils avaient plus de jus que nous. » Rick Carlisle est réaliste après la lourde défaite concédée par son équipe, à domicile, face aux Rockets. Pas question de mettre en avant l’absence de Kristaps Porzingis, laissé au repos pour le deuxième soir de ce « back-to-back ». D’autant qu’en face, Houston compte aussi ses absents de marque (Christian Wood et Victor Oladipo) avant d’entamer cette rencontre.

Il ne faut que quelques minutes pour comprendre que les Rockets, qui ne seront jamais menés, sont dans un bien meilleur soir que les Mavs. Prenez DeMarcus Cousins par exemple, qui semble aussi à l’aise pour finir en puissance sous le cercle ou derrière l’arc, ou même en lâchant une passe à terre vers Jae’Sean Tate qui joue le « back door ».

Houston accélère grâce à DeMarcus Cousins

Prenez Eric Gordon aussi qui connaît une entame de rencontre aussi convaincante, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tandis que son partenaire à l’arrière, John Wall, effectue un retour, après cinq matches sans jouer, moins flamboyant offensivement. Grâce à ses vétérans, Houston prend ainsi rapidement ses distances, en gardant un matelas confortable à la fin du premier (27-38), puis du second quart-temps (59-70).

Après la pause, Rick Carlisle décide de repartir avec son géant, Boban Marjanovic, qui, comme à chaque fois qu’il a du temps de jeu, se montre productif sous le cercle. Luka Doncic le trouve régulièrement sur le « pick-and-roll » et le Slovène continue d’alimenter son propre compteur de points, en se rapprochant principalement du cercle car son tir à 3-points est défaillant. C’est sur l’un de ses petits « jumpers » que Dallas pense être revenu au contact (71-74).

Or, c’est à partir que de là, au milieu du troisième acte, que les choses se compliquent pour les locaux. Le « pick-and-pop » entre Gordon et Cousins fait très mal : le pivot sanctionne à trois reprises, toujours à 45° sur la gauche, à 3-points dans cette période ! Gordon envoie lui aussi un tir primé et accède encore trop facilement au cercle.

Doncic privé de dernier quart-temps

Dallas est débordé défensivement et quand Luka Doncic connaît une mauvaise séquence en attaque, Houston se précipite en transition. David Nwaba se régale dans ces situations et attaque le cercle à tout-va.

Et voilà que l’étonnant rookie Mason Jones, lui aussi très productif en sortie du banc, se joue de Boban Marjanovic avec un mouvement « up and under » pour marquer devant lui. Houston vient de passer… un 30-12 terrible pour finir le quart-temps (83-104).

Et finir le match par la même occasion car si Stephen Silas renvoie sa paire Eric Gordon – DeMarcus Cousins dans la dernière période, Luka Doncic est lui privé de jeu jusqu’à la fin. Voir Mason Jones convertir un tir à 9 mètres en tête de raquette et avec la planche, ça a forcément de quoi tuer les espoirs…

À l’issue d’un long « garbage time » donc, Houston (6v-9d) s’impose une deuxième fois de suite à l’extérieur. Les Rockets sont censés affronter les Wizards mardi, alors que les Mavs (8v-8d) accueillent les Nuggets un soir plus tôt.