J.J. Barea va garder la forme en Espagne

Coupé « gracieusement » par les Mavericks, J.J. Barea n’a toujours pas trouvé de contrat en NBA, et selon le New York Times, il a choisi de rejoindre l’Europe, et plus précisément l’Espagne. Le meneur portoricain devrait ainsi s’engager avec l’Estudiantes Madrid, actuellement 15e du championnat espagnol.

Selon le quotidien newyorkais, Barea a choisi cette solution pour garder la forme, et il vise un retour en NBA à la fin de la Liga. Exactement comme le font les joueurs NBA partis en Chine ces dernières années.

Le Portoricain, dont ce sera la première expérience en Europe, espère donc trouver une place dans un effectif au moment des playoffs NBA, dont le début est prévu après le 20 mai. Ensuite, son ambition est de devenir entraîneur, et il n’excluait pas d’intégrer le staff des Mavericks.