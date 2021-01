Retour de Michael Porter Jr. ce vendredi soir

On ne l’a plus revu sur un terrain depuis son match à 30 points et 10 rebonds, le 29 décembre, face à Sacramento.

Depuis, Michael Porter Jr. a en effet enchaîné les isolements, d’abord celui de 7 jours pour avoir été en contact avec une personne contaminée par le Covid, puis celui de 10 à 14 jours pour avoir été lui-même contaminé…

Au total, cela fait donc quasiment trois semaines de quarantaine pour l’ailier, qui a ainsi raté dix rencontres mais qui va revenir au jeu ce soir, lors du déplacement des Nuggets chez les Suns. Une bonne nouvelle pour Mike Malone, qui va pouvoir compter sur une autre force de frappe en attaque, même si « MPJ » pourrait être un peu rouillé.