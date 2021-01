Les Nets obtiennent une enveloppe de 5.7 millions de dollars pour remplacer Spencer Dinwiddie

Si Spencer Dinwiddie n’a jamais voulu confirmer que sa saison était terminée suite à sa rupture d’un ligament croisé du genou, la NBA vient de le faire indirectement, en offrant une « Disabled Player Exception » aux Nets.

Celle-ci n’est en effet accordée que lorsque la ligue estime qu’un retour du joueur blessé est improbable et qu’il faut donc permettre à sa franchise de le remplacer. Pour cela, le club dispose de la moitié du salaire du joueur en question. Pour Brooklyn, ce sera donc une enveloppe de 11.4/2, soit 5.7 millions de dollars.

Les Nets ont désormais jusqu’au 19 avril pour l’utiliser.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.