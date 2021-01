[Programme du soir] Les Celtics arriveront-ils à ralentir Joel Embiid ?

Et ça commence à partir de 01h00 avec Hornets – Bulls, Pistons – Rockets et Pacers – Magic. Les Cavaliers retrouvent les Nets à 01h30, sans Kevin Durant, économisé après ses 50 minutes disputées lors du dernier match.

Le choc de la soirée aura lieu au même horaire (beIN Sports 1), avec les Sixers de Joel Embiid face aux Celtics.

Toujours à la même heure (beIN Sports Max 4), les Raptors retrouvent le Heat alors que Luka Doncic, Kristaps Porzingis et les Mavericks sont eux à San Antonio, à partir de 02h30.

Duel également intéressant à Phoenix, qui reçoit Denver à 04h00 alors que New York peut enchaîner une quatrième victoire consécutive sur le parquet de Sacramento, et les Clippers une sixième face au Thunder.

