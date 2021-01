Christian Wood, la fierté de Dwane Casey

Les joueurs tournant à plus de 20 points et 10 rebonds chaque soir ne courent pas les rues NBA. Cette saison, ils sont seulement neuf, dont certains grands habitués du genre comme Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid ou Karl-Anthony Towns. Parmi ceux-là, il y a aussi Christian Wood.

Au cœur de l’instabilité de ces dernières semaines, engendrée par l’encombrant dossier James Harden, l’intérieur texan réalise une saison remarquable. Houston n’a pas raté son pari à 41 millions de dollars en le récupérant durant l’intersaison.

Car chaque soir, Wood affiche une impressionnante régularité offensive : pas un match terminé sous les 18 points jusqu’ici. L’intérieur est responsabilisé comme jamais dans sa carrière mais il maintient d’excellents pourcentage de réussite (53% dont 36%), malgré l’augmentation considérable de son volume de tirs.

Bref, avec ses 23,5 points et 11 rebonds de moyenne, il a déjà un beau CV pour postuler au titre de meilleure progression de l’année. Et pour cause, le joueur non-drafté a quasiment doublé sa production statistique par rapport à son année passée, à Detroit.

Detroit justement, où les Rockets se rendent la nuit prochaine. Malheureusement pour lui, les retrouvailles sur le parquet avec son ancienne équipe ne devraient pas avoir lieu. Son coach Stephen Silas a indiqué qu’il devrait rester sur la touche en raison d’une entorse à la cheville. DeMarcus Cousins devrait ainsi récupérer sa deuxième titularisation de la saison.

« Ne le prenez pas, ne faites pas ça, ce n’est pas un bon gars »

L’absence probable de Wood n’empêche pas son ancien coach, Dwane Casey, de dire tout le bien qu’il pense de son ex-poulain. Selon le technicien du Michigan, l’intérieur est devenu un « go-to guy pour Houston. Je le répète mais l’année dernière, tout le monde disait ‘ Ne le prenez pas, ne faites pas ça, ce n’est pas un bon gars ‘. Mais Christian, comme beaucoup d’autres jeunes de notre ligue, avait besoin de temps pour se développer. »

Arrivé en NBA en 2015, l’ancien d’UNLV avait en effet ramé à ses débuts avec trois bouts de saison passés à squatter les bancs des Sixers, Hornets et Bucks. Il avait vraiment commencé à se montrer à la fin de la saison 2019 avec les Pelicans quand Davis avait été mis de côté après sa demande de transfert. Ces quelques matches lui avaient permis d’attirer l’attention de Detroit, là où il a définitivement fait grimper sa cote.

« Je suis vraiment fier de lui, bien que je ne veuille pas l’affronter, poursuit Casey. Je suis fier de ce jeune garçon et du temps qu’on a passé avec lui. Juste avant l’épidémie, il était à la maison avec la famille et les enfants pour un barbecue, c’était un bon moment. On se rapproche de gars comme ça. J’aime ceux qui sont mis de côté, ceux dont on doute. »

Plus la saison avance, plus les doutes le concernant se dissipent.