Podcast | Les secrets de The Final Shot avec le réalisateur Florent Bodin

Déterminé et talent précoce, Tony Parker a rythmé nos nuits et nos étés de ses exploits pendant 18 saisons avec les Spurs et l’Equipe de France. Le quadruple champion NBA est une légende dont l’aura dépasse les frontières françaises et américaines. Si ses débuts sont fulgurants tout ne fut pas s’y facile, et tout n’a tenu qu’à son style ou presque.

Tony Parker est un homme de rencontres. Et la dernière en date avec Florent Bodin, étoile montante de la réalisation française, à qui l’on doit le K.Benzema, et GIMS, nous offre une oeuvre tout aussi légendaire, « The Final Shot » disponible sur Netflix depuis le 6 janvier.

Anecdotes et secrets de tournage

« Tout est préparé et anticipé chez Tony Parker, nous voulions l’accompagner dans les derniers mois de sa carrière et montrer quel homme, si exceptionnel, il est » nous explique le réalisateur.

Si on pensait tout connaître du plus grand basketteur français de l’histoire, l’oeuvre de Florent Bodin nous plonge dans les coulisses de la carrière de Tony Parker et nous livre un récit inédit. Plus que le joueur, The Final Shot nous donne accès à l’homme et son appétence pour la vitesse d’exécution, la précision et la compétition. Les mots bienveillants de Gregg Popovich, mais aussi de Tim Duncan, aujourd’hui conquis par l’homme et le joueur ,et bien sûr du regretté Kobe Bryant, démontrent à quel point TP est inscrit dans les mémoires de la NBA.

Grand fan de Suns de l’époque Mike D’Antoni, Florent Bodin témoigne de cette expérience inoubliable, entre anecdotes et des récits de Tony Parker, Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Terry Porter, Derek Fisher, pour ne citer qu’eux, des conditions de tournage et de production si particulières.