Le Top 10 des dunks de la semaine : Zion Williamson trop vite, trop haut, trop fort

On commence tout doucement dans ce Top 10, avec notamment Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo qui dévorent les espaces, mais c’est bien au sommet qu’on retrouve les plus beaux dunks de la semaine.

On a le droit à une double ration de Zion Williamson, d’abord contre les Lakers puis face aux Kings. L’intérieur de New Orleans va vite, monte haut et postérize le pauvre Chimezie Metu, dépassé du début à la fin de l’action.

Néanmoins, la star des Pelicans doit céder la palme à Miles Bridges, qui se met en mode Dominique Wilkins, avec un dunk puissant à deux mains, face à Chris Boucher.