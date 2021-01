NCAA : Gonzaga toujours sans rival cette saison

Chaque année, c’est un refrain lancinant qui arrive inexorablement aux oreilles de Mark Few et de Gonzaga : les Bulldogs jouent dans une conférence (la WCC) pas assez compétitive. Trop facile…

Plus que jamais cette saison, cette antienne se vérifie avec les Zags qui dominent outrageusement leur conférence, et la NCAA. Comme hier, face à Pepperdine (95-70) pour leur 13e victoire de la saison, et leur 17e de suite si l’on remonte à la saison passée.

C’est Corey Kispert (23 points, 8 rebonds) qui a profité du festival offensif de son équipe cette fois-ci, bien accompagné par les cadres habituels, Drew Timme à 20 points, Joël Ayayi à 19 (plus 6 rebonds et 4 interceptions) et Jalen Suggs à 18. Mark Few est cependant venu tempérer la situation.

« On ne va pas écrabouiller tout le monde dès la première mi-temps. Ça n’arrivera pas ! On va devoir batailler… On a raté beaucoup de petits tirs près du cercle en début de match, ce qui peut arriver, et on a été un peu dispendieux. On essayait de créer quelque chose dans des situations mal engagées. Et puis, on n’est pas habitué à perdre le ballon 18 fois. C’était lié en grande partie à la défense de Pepperdine avec leur envergure et qualités athlétiques pour gêner Drew [Timme]. Mais on a bien répondu en deuxième mi-temps. C’était une très bonne deuxième mi-temps pour nous. »

En face, Pepperdine retrouvait le terrain pour la première fois depuis une pause forcée par la pandémie, et ça s’est senti au retour des vestiaires, malgré les efforts de Kessler Edwards (14 points) et Kene Chukwuka (11 points).

En attendant, Gonzaga s’impose à domicile pour la 46e fois de suite, un record dans le pays et leur puissance de feu (meilleure attaque de NCAA à 96.1 points de moyenne, à un insensé 55.6% de réussite aux tirs), avec du talent à tous les postes, continue d’en faire les grands favoris pour le prochain titre national.

