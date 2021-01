Tom Thibodeau compare l’impact de Gordon Hayward à celui de Jimmy Butler

Gêné par un arrachement osseux à la main droite juste avant le début de saison, Gordon Hayward prouve qu’il a le niveau d’un « franchise player » et qu’il s’épanouit un peu plus à chaque match de Charlotte, comme ça a été le cas cette nuit face aux Knicks avec 34 points à un très bon 11/17 au tir.

« C’est pour ça qu’on l’a ramené ici. Parce qu’il donne le ton pour nous et a débuté en étant agressif. Il comprend l’importance de chaque match », a souligné son coach James Borrego, conscient que cette opposition face aux Knicks ne s’annonçait pas si simple et qui a pu compter sur son leader pour assurer le coup.

À l’image de son ailier, Charlotte joue juste depuis la reprise en usant et en exploitant toutes les armes de son collectif. La formation de James Borrego en a encore fait la démonstration en distribuant 28 passes décisives la nuit passée, confirmant son rang de meilleure équipe de la NBA dans ce domaine (28.9 passes décisives par match).

« Quand le ballon circule et qu’on se procure des shoots ouverts et des paniers faciles, c’est juste du plaisir », a ajouté Gordon Hayward, qui ne boude pas le sien alors que Charlotte affiche un bilan positif (6 victoires – 5 défaites). « J’ai de super coéquipiers qui peuvent vraiment passer le ballon ».

Tom Thibodeau en avait fait une priorité à la « free agency »

La rencontre de la nuit a également réveillé quelques regrets chez Tom Thibodeau qui avait couché le nom de Gordon Hayward « assez haut dans notre liste » parmi les free agents qu’il aurait aimé recruter pendant cette intersaison, avant que l’intéressé ne s’engage pour 120 millions de dollars avec les Hornets sur quatre ans.

« Il y avait un certain nombre de joueurs dont on estimait qu’ils pouvaient faire l’affaire. Ça n’a pas marché cette fois, on verra comment ça se passe à l’avenir », a confié le stratège des Knicks. « Il m’a rappelé Jimmy Butler, dans cette façon de prendre des décisions et de rendre les autres meilleurs. Ça compte beaucoup pour gagner ».

Gordon Hayward est au courant de l’intérêt que les Knicks lui ont porté et il aurait pu se laisser tenter, même si le projet (et les garanties financières) de Charlotte l’a emporté.

« J’adore le coach et l’identité qu’ils sont en train de bâtir », a-t-il souligné. « Ils ont aussi de super jeunes. Coach Thibodeau est référencé et sait comment gagner, c’est un grand coach. Il y a aussi l’assistant Johnny Bryant qui était mon gars à Utah. Clairement, il y avait beaucoup d’intérêt des deux côtés. Mais je suis heureux et enthousiaste d’être à Charlotte, même si New York est une super franchise avec un super coach ».