Carmelo Anthony renverse les Raptors dans le « money time »

Pour le quatrième et dernier match de leur road trip sur la côte Ouest, les Raptors démarrent plutôt bien à Portland. Les défenses prennent en tout cas le pas sur les attaques en 1er quart. Pour se faire pardonner de son « game winner » raté la veille, Pascal Siakam est en forme avec 8 des 10 premiers points de son équipe. A l’image d’un dunk raté de Jusuf Nurkic, les Blazers sont eux un peu lents à se réveiller et sont menés 16-8 et même 24-11 après l’entrée en jeu productive de Chris Boucher, l’ancien d’Oregon.

Enes Kanter finit cependant sur une belle passe laser de Rodney Hood après un 3-points de Carmelo Anthony qui venait aussi de rentrer en jeu. La seconde unité de Rip City limite les dégâts mais Toronto a clairement mieux pris son match (32-21).

Très à l’aise, Boucher fait de nouveau mouche derrière l’arc par deux fois et conforte l’avantage des visiteurs mais Portland commence peu à peu à retrouver son fonds de jeu. La balle circule mieux, avec par exemple Melo qui sert Gary Trent Jr. dans le coin après un renversement total du jeu. Mais les Raptors ont une réponse à chaque tentative de retour des Blazers, avec Anunoby et Powell qui frappent de loin également (Toronto est alors à 10/18 à 3-points).

Après avoir été menés de 17 points, les locaux reviennent à -9 à l’approche de la mi-temps avec Lillard qui monte en température sur le layup en passant sous le cercle. CJ McCollum garde son rythme derrière l’arc et grâce à un ultime panier plus la faute de Kanter, Portland est quasiment revenu à jour à la pause (60-55).

Un hold up à domicile

Avec Nurkic qui a pris un coup au quadriceps, Kanter est encore dans le cinq au retour des vestiaires et c’est lui qui donne l’avantage à Portland, après un superbe tir en sortie de dribble de Lillard. Mais OG Anunoby s’en va sur un 8-0 personnel pour remettre Toronto sur les bons rails. Et de fait, les Raptors continuent leur course en tête en 3e quart avec Boucher et Siakam qui restent agressifs.

McCollum rentre le panier plus la faute de Stanley Johnson, mais Portland n’arrive pas à revenir. VanVleet et Johnson alimentent la marque en fin de période et ça fait encore +10 pour les Canadiens de Floride (86-76).

Encore raté pour Siakam…

Terence Davis enfile deux perles à 3-points dans le coin et les Raptors semblent bien décidés à finir leur road trip sur une bonne note. Pascal Siakam atteint pour le coup son premier triple double en carrière alors qu’Anunoby marque à 3-points, toujours dans ce coin droit. Lillard et Anthony ont certes réduit la distance mais Portland manque encore de ce dernier coup de rein.

Quand Lowry rate un 3-points, Lillard le rentre dans la foulée et ça change tout. Les Blazers ne sont plus qu’à -4 dans les 5 dernières minutes. Boucher décoche une nouvelle flèche mais la défense de Portland tient le choc. Avec 13 points en 4e quart, c’est Melo qui fait passer les siens devant dans le money time. Siakam dunke mais VanVleet manque un tir décisif, ce qui laisse la porte ouverte à McCollum qui sanctionne à mi-distance. Portland s’en tire miraculeusement après un dernier raté de Siakam (112-111). Comme la veille face aux Warriors…