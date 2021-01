Talen Horton-Tucker à l’heure de la confirmation

Très en vue lors de la pré-saison, Talen Horton-Tucker doit à présent prouver qu’il peut être un élément de la rotation au sein de l’effectif pléthorique des Lakers. L’arrière tâche de jouer juste et essaie d’apporter des deux côtés du terrain lorsqu’il entre en jeu, ce qu’il a parfaitement fait la nuit dernière dans la victoire contre les Rockets.

Après Wes Matthews, qui s’était mis en évidence lors de la victoire précédente face aux Bulls, cette fois c’est Talen Horton-Tucker qui s’est illustré, livrant son meilleur match en carrière avec 17 points, à 7/8 au tir, 5 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions.

« Il est présent des deux côtés du terrain », s’est félicité LeBron James. « Et simplement, il est à l’écoute. C’est une éponge. Peu importe ce que vous dites, il va l’appliquer. Il va d’abord l’assimiler, et ensuite l’appliquer tout de suite. Il n’y a pas beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent apprendre et reproduire aussi vite. Vous l’avez vu ce soir avec sa capacité, évidemment, à faire 7/8, mais aussi avec ses rebonds, ses passes, son jeu, sans oublier ses quatre interceptions. C’est un grand match pour lui. Pour un gamin qui grandit encore… il fait plus vieux que son âge ».

Depuis cinq matches, l’arrière de 20 ans joue un peu plus de 21 minutes en moyenne. Un temps de jeu qu’il essaie de mettre à profit pour montrer qu’il peut apporter et qu’il a sa place dans la rotation. En profitant de l’expérience de ses coéquipiers pour continuer à grandir plus vite.

« Je dis toujours que je veux apprendre. J’ai l’impression qu’être une éponge est la chose la plus importante à faire quand vous apprenez, surtout avec des gars du calibre de ceux que nous avons. Donc, le simple fait d’être une éponge est probablement la clé qui me permis de faire de bonnes choses », a-t-il ajouté.