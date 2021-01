La défense des Lakers hausse le ton

Après la défaite face aux Spurs la semaine dernière, Anthony Davis avait rué dans les brancards – et littéralement tapé dans un chariot en métal. « Notre défense est merdique », avait-il déclaré sous le coup de la colère.

Depuis, les Lakers ont enchaîné deux succès de rang, dont le dernier dimanche soir face à Houston. Un succès qui s’est construit en défense, avec notamment 13 interceptions et 8 contres.

« On veut être la meilleure défense de la ligue »

« On veut être la meilleure défense de la ligue et ce match était un bon point de départ », a apprécié LeBron James dans le LA Times.

Plutôt réservé en général, Anthony Davis a pourtant haussé la voix et ses coéquipiers ont non seulement écouté, mais le staff a également apprécié.

« Absolument. J’ai apprécié », confirme Frank Vogel. « Ce match, plus que tous les autres cette saison, était une victoire typique des Lakers. Les gars volaient partout en défense. C’est une victoire de notre identité. »

Face aux Rockets qui naviguent toujours à vue, les Lakers n’ont pas fait dans le détail en démarrant sur un 14-3, avant de compter jusqu’à 27 points d’avance. Malgré les jeux de mains de DeMarcus Cousins et Markieff Morris, Anthony Davis et sa bande ont su garder leur ligne de conduite, en forçant 21 balles perdues qui ont amené 32 points sur jeu rapide pour contrôler l’ensemble de la partie.

« Ce n’était pas comme si je l’avais inventé. C’était la vérité : on jouait vraiment mal défensivement », reprend Anthony Davis. « On n’était pas en place en défense. Même si la saison ne fait que débuter, et qu’on apprend encore à se connaître les uns les autres, on peut toujours contrôler ce qu’on fait en défense. »

« On a clairement entendu son message »

Après deux victoires sur le fil face à Memphis et Chicago, les champions en titre ont marqué les esprits ce dimanche. Alors, certes, l’adversaire (Houston) n’était pas vraiment à la hauteur, mais les Lakers ont fait leur match, en se souciant d’abord de leur objectif défensif.

« AD peut dire tout ce qu’il veut parce que c’est pour le bien de l’équipe. Et on y a répondu », ajoute LeBron James. « On a pensé que sa critique tombait à point nommé. On a réussi à enchaîner ça avec une belle performance défensive face à Chicago, même si on n’a pas autant marqué que d’habitude. Et [hier] soir, on a bien enchaîné avec un autre match défensif convaincant. On a clairement entendu son message. »

Avec les retours de Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso, Los Angeles a retrouvé tout son mordant, sur les postes extérieurs également. James Harden (20 points, 7 balles perdues) en a eu pour son argent…

« Il s’agissait d’assumer mes responsabilités, mais aussi de tenir l’équipe face à ses engagements », conclut AD. « On a beaucoup de joueurs qui sont de très bons défenseurs et on sait à quel point on peut être bon défensivement. On sait le niveau qu’on veut atteindre, et dans ce match, on a retrouvé notre agressivité défensive. »