Rudy Gay et les Spurs s’offrent une revanche sur les Lakers

Pour la troisième fois de ce début de saison, les Lakers défient les Spurs. Cette fois, c’est au Staples Center et ça démarre mal pour les champions en titre. Ce n’est pas brillant des deux côtés mais LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan trouvent au moins le panier, alors que Los Angeles met quatre minutes à inscrire ses premiers points…

L’attaque est statique, et les passes sont compliquées pour Marc Gasol, obligé de chercher des ouvertures avec des coéquipiers qui ne se démarquent pas. Les visiteurs sont déjà à +10 (14-4) au milieu du premier quart-temps.

Les Lakers courent après le score

LeBron James décide de reprendre le ballon pour servir Anthony Davis, qui peut enfin apporter des points à Los Angeles, et le duo permet aux Lakers de se lancer. Mais ça joue du côté des hommes de Gregg Popovich, avec beaucoup de mouvements qui perturbent la défense adverse, et offrent des décalages à 3-points. Le rookie Devin Vassell fait mouche, tout comme Lonnie Walker IV, qui met une pression d’enfer au repli défensif de Los Angeles.

Un très bon passage de Talen Horton-Tucker permet au duo LeBron James – Anthony Davis de souffler un peu, mais à la pause, ce sont toujours les Spurs qui sont logiquement en tête (65-56).

On se dit que les deux superstars de Los Angeles en ont vu d’autres, mais le collectif texan ne lâche rien, et continue d’appliquer ses principes en multipliant les mouvements et les jeux à deux rapides pour créer des décalages à mi-distance ou à 3-points. La défense de Los Angeles se fatigue et, en contrepartie, l’attaque s’agace de devoir courir après le score sans arriver à rattraper ces Spurs bien décidés à mettre du rythme en permanence.

Mais quand Alex Caruso sort de sa boîte deux fois à 3-points, puis que Montrezl Harrell s’arrache sous le cercle, les Lakers reviennent enfin à égalité (89-89) et peuvent espérer renverser la rencontre.

Rudy Gay répond au bon moment

Sauf que San Antonio n’est pas décidé à laisser filer un troisième match face aux rivaux de la Cité des Anges. Rudy Gay se bat au rebond offensif, puis il profite des prises à deux des Lakers sur ses camarades pour se démarquer et faire mouche à 3-points. Les Lakers sont dans les cordes et n’arrivent pas à rattraper leur retard. Contrairement aux Spurs, qui les punissent à l’extérieur, ils ont tenté de pilonner la raquette toute la soirée.

Une stratégie (66 points inscrits dans la peinture pour Los Angeles, contre 34 pour San Antonio) qui n’a pas suffi face à l’adresse adverse (16/35 de loin pour les Spurs) et voilà donc les Spurs qui s’imposent (118-109) à Los Angeles, grâce notamment aux 28 points de LaMarcus Aldridge ou encore à l’apport de Rudy Gay (10 de ses 15 points dans le quatrième quart-temps) et Patty Mills (10 points, 7 passes).

Côté Lakers, LeBron James (27 points, 12 passes) et Anthony Davis (23 points, 10 rebonds) n’ont eux jamais réussi à lancer leurs coéquipiers, pour trouver un rythme offensif collectif.