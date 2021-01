Kawhi Leonard fait tomber le masque

S’il n’a pas été trop tourmenté par le port du masque pendant quelques matches puisqu’il a conservé un bon niveau de performance (23 points de moyenne à 44% de réussite au shoot), Kawhi Leonard était comme la plupart des joueurs dans cette situation, à savoir gêné par cet accessoire qui n’est jamais agréable, pour respirer notamment.

Tyronn Lue disait même que ce morceau de plastique était un défenseur de plus face à l’ailier des Clippers. Ainsi, face aux Bulls, le MVP des Finals 2019 a pu se séparer de son masque et on a vu la différence : 35 points à 14/22 au shoot, 7/9 à 3-pts et 3 ballons volés dans la victoire de Los Angeles.

« Je suis certain qu’il est heureux d’être de nouveau lui-même », assure Lou Williams à ESPN. « Il n’a plus à porter ce masque, ce qui affecte son jeu, sa respiration… Offensivement, il nous a portés et c’était le bon timing pour nous. On en avait besoin. »

C’est dans le troisième quart-temps que l’ancien des Spurs et des Raptors a accéléré avec 21 points (8/9 au shoot) et cinq paniers primés.

Jamais, aux points et à 3-pts, il n’avait été aussi prolifique dans un quart-temps. Comme un symbole, c’est dans ce gros troisième quart-temps qu’il a dépassé la barre des 10 000 points marqués en carrière, après 533 matches joués.

Un moment toujours spécial, mais le double champion n’est pas un homme de chiffres ou de records.

« C’est une étape », a réagi Kawhi Leonard. « Mais pour être honnête, je m’en fiche. Je pense au jour d’après, au prochain match. Peut-être, lors de ma retraite, je pourrais regarder tout ça. Mais pour l’instant, j’en veux plus. »