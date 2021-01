Covid-19 : Maxi Kleber également en quarantaine

Le Covid-19 continue de gagner du terrain en NBA. Alors que Dallas devait déjà faire sans Josh Richardson, Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson, l’un des trois étant contaminé et les deux autres cas contacts, The Athletic nous apprend que c’est Maxi Kleber qui doit être placé en quarantaine, pour 10 à 14 jours.

Cela signifie que l’Allemand a été testé positif au Covid-19, les cas contacts ne devant être isolés que 7 jours.

Les quarantaines se multiplient donc un peu partout dans la ligue et, à ce rythme, il va devenir compliqué d’organiser des rencontres, si la NBA isole vraiment tous ceux ayant approché les joueurs contaminés.

En tout cas, ESPN annonce que le centre d’entraînement des Mavericks a été fermé suite à ce deuxième test positif en trois jours, et la ligue étudie actuellement les contacts de l’intérieur.