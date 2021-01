Jerami Grant prend de l’épaisseur

Un pari à 60 millions de dollars. « Role player » particulièrement intéressant ces deux dernières saisons, à Oklahoma City puis Denver, par ses qualités défensives et de « slasher » en attaque, mais également son adresse de loin, Jerami Grant valait-il 20 millions de dollars par an, dans un rôle attendu de leader à Detroit ?

Le nouveau GM du club, Troy Weaver, pensait visiblement que lui, mais beaucoup d’observateurs s’interrogeaient, surtout après cette présaison conclue à 12/41 au tir, soit un tout petit 29% de réussite.

Une progression statistique digne d’un MIP

Mais après un premier match raté face aux Wolves, l’ailier fort reste sur huit sorties beaucoup plus convaincantes, atteignant même les 31 points sur les deux dernières rencontres (Bucks et Suns) pour la première fois de sa carrière. Depuis Noël, il tourne ainsi à 26.8 points et 7.1 rebonds, à 47% de réussite dont 38% à 3-points.

Une progression digne d’un MIP, et qui ravit forcément les Pistons et en particulier son coach, Dwane Casey.

« J’ai trouvé qu’il avait été très bon, qu’il avait joué comme un All-Star », expliquait carrément le technicien après le succès renversant face à Phoenix, Jerami Grant ayant été décisif. « Il a laissé le jeu venir à lui. Il n’a pas eu beaucoup d’opportunités au début. Mais il a laissé le jeu venir à lui et je suis fier de lui pour ça. »

Car le fils d’Harvey et neveu d’Horace n’est pas le moteur de l’attaque de Detroit. Comme au Thunder ou aux Nuggets, il obtient ses tirs principalement sur catch-and-shoot (34% de ses points) mais il a tout de même davantage d’opportunités de faire la différence par lui-même, notamment en isolation (10% de ses points).

Face à Phoenix, on l’a ainsi souvent vu attaquer le cercle main droite, en mettant le ballon sous le bras.

Un développement dans tous les domaines

Plus intéressant encore pour les Pistons, sa passe décisive compliquée pour Mason Plumlee, afin d’égaliser à 93 partout dans les dix dernières secondes du quatrième quart-temps, afin de forcer la prolongation.

« Il a été incroyable », confirmait Blake Griffin, fier de voir son coéquipier progresser dans tous les compartiments du jeu. « Je suis très impressionné par sa patience et ses choix durant les matchs. Il ne reste pas statique. Il va profiter de son avantage de taille. On dirait qu’il peut attaquer le cercle dès qu’il le veut et il fait du gros boulot pour y marquer. Ce soir (face à Phoenix), il a fait du bon travail pour aller sous le cercle et il a réussi une passe essentielle pour Mason afin d’égaliser. Ses prises de décision ont été fantastiques. Et ça ne peut que s’améliorer, alors qu’on va apprendre à mieux se connaître. »

S’il confirme et devient vraiment une triple menace, en pouvant punir sur catch-and-shoot mais également en ayant la capacité de marquer avec efficacité en attaquant le cercle par lui-même, tout en ayant l’option de trouver un coéquipier en cas d’aide, Jerami Grant vaudra bien l’investissement que les Pistons ont fait sur lui à l’intersaison.