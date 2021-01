[Programme du soir] Le Covid-19 plane sur les terrains

Soirée étrange en NBA avec des cas de Covid-19 et des mises en quarantaine qui se multiplient. Longtemps incertain, le Sixers – Nuggets aura bien lieu (21h00 sur Bein Sports 3) avec sept joueurs en tenue côté Philadelphie. Doc Rivers va devoir gérer les fautes…

Sur BeIN Sports Max 4, un « double header » avec un très bon Pacers – Suns, puis un Kings – Blazers qui sent le roussi pour Luke Walton. Son équipe ne défend pas et c’est inquiétant.

Parmi les autres rencontres de la nuit, on a choisi de suivre la réaction attendue des Hawks face aux Hornets, le possible retour de Karl-Anthony Towns face aux Spurs et la montée en puissance de Luka Doncic qui défie un Magic qui vient d’en prendre 42 à Houston.

