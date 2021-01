Wes Matthews à la rescousse

Aux côtés de LeBron James, Dennis Schroder et Montrezl Harrell, principaux artisans de la victoire des Lakers cette nuit face aux Bulls (117-115), Wesley Matthews a parfaitement joué son rôle de facteur X en signant 14 points à 4/8 à 3-points.

L’arrière a été titularisé par Frank Vogel pour la première fois de la saison, afin d’essayer de ralentir Zach LaVine qu’il a souvent affronté ces dernières années dans la conférence Est, mission qui s’est avérée plus compliquée que prévu.

Un coup de chaud bienvenu

Le sniper californien a toutefois apporté un précieux relais dans le troisième quart-temps en alignant trois paniers à 3-points consécutifs, un premier en contre-attaque puis les deux suivants sur deux caviars de LeBron James pour redonner l’avantage à son équipe (86-79).

Après dix matchs sous ses nouvelles couleurs, l’ancien joueur de Milwaukee continue de prendre ses marques. Et comme il l’a confié hier après la septième victoire des Lakers, « c’est toujours plus facile quand on gagne ».

« C’est dans le basket comme dans la vie, plus tu te sens à l’aise, mieux tu peux t’intégrer. Je m’installe progressivement, et tout le travail accompli me revient comme dans un cercle vertueux », a-t-il ajouté. « Ce soir, la première mi-temps n’est pas vraiment idéale, la deuxième un peu meilleure, mais je dois continuer à progresser. J’entre en jeu pour ma défense, c’est ce qui a aussi aidé à impulser l’attaque et bien sûr, quand tu as des joueurs comme LeBron pour te trouver, une équipe et des joueurs qui te cherchent sur le terrain, ça donne confiance et c’est plus facile de jouer ».

Des atomes crochus avec LeBron James

Même s’il a l’occasion de jouer davantage en l’absence de Kentavious Caldwell-Pope (cheville), Wes Matthews sait qu’il finira toujours par sortir du banc pour sa défense. Dans les dernières secondes du match cette nuit, alors que les Lakers menaient 116-115, c’est lui qui défendait sur Zach LaVine, avant que ce dernier ne switche sur Montrezl Harrell pour finalement rater ce qui aurait pu être un sacré « game-winner ».

« C’est un 3-and-D, il va toujours prendre le meilleur adversaire extérieur, et c’est ce qui le fait entrer en jeu, comme ça a été le cas ce soir sur Zach LaVine », a déclaré LeBron James. « Il est très important pour notre équipe dans son rôle. Quand il est sur le parquet, qu’il court à l’opposé, j’essaie juste de le trouver. Il déclenche rapidement, et quand il a un peu d’espace, il a montré encore ce soir à quel point il pouvait mettre ses tirs, tout en défendant en même temps ».

Pour ce qui est de l’attaque, son entente avec LeBron James continue, elle aussi, de s’affiner, le tandem s’étant déjà illustré à trois reprises dans la première victoire des Lakers à Memphis dimanche dernier (94-108). « Avec lui, il faut être prêt, parce qu’il voit le terrain mieux que personne. Il faut toujours avoir les mains prêtes, être prêt à shooter, étirer le jeu et tu sais qu’il va faire la majeure partie du boulot pour toi », a conclu Wes Matthews, dont le père avait été champion NBA aux côtés de Magic Johnson.