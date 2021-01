Covid-19 : trois joueurs placés en quarantaine aux Celtics

Malgré le protocole strict mis en place par la NBA, le Covid-19 est de retour, et les mises en quarantaine, et même les cas positifs se multiplient. À Boston, la franchise vient d’annoncer que trois de ses joueurs étaient à l’isolement pour une durée minimale d’une semaine. Il s’agit de Tristan Thompson, Robert Williams, et Grant Williams. Selon le Boston Globe, Robert Williams serait positif, et asymptomatique, et ses deux coéquipiers sont « cas contact ».

Annoncé par The Athletic, Carsen Edwards sera en revanche bien en tenue ce soir face aux Wizards. Les Celtics vont devoir jouer trois ou quatre matches minimum sans leurs deux intimidateurs, Thompson et Williams, et on peut s’attendre à ce que Jayson Tatum joue près du cercle et que Brad Stevens fasse davantage appel à Tacko Fall.

On rappellera aussi que les Wizards viennent d’affronter les Sixers, qui viennent d’être placés à l’isolement à New York après la révélation du test positif de Seth Curry.