Kelly Olynyk s’est rendu indispensable

Par la faute des blessures, mais aussi parce qu’il fallait ménager un groupe qui n’avait eu que 71 jours de repos, Erik Spoelstra n’a pas encore défini de cinq majeur, et après six matches, il avait déjà utilisé… six « cinq de départ » différents. Mais depuis la rencontre face au Thunder, il pourrait avoir trouvé la bonne formule en titularisant Kelly Olynyk. C’est-à-dire un intérieur fuyant pour épauler Bam Adebayo, qui reste pivot.

La raison ? La nécessité d’écarter le jeu au maximum pour permettre à Jimmy Butler et Bam Adebayo d’avoir le maximum d’espace pour défier leurs adversaires, mais aussi pour éviter les prises à deux.

« On est des slashers, on veut faire des passes, on veut impliquer nos coéquipiers » explique Bam Adebayo à propos de son rôle avec Jimmy Butler. « Avec un shooteur de plus, c’est ce qu’on fait. Cela nous met en position d’être agressifs. » Jimmy Butler et Bam Adebayo sont des « playmakers » et leurs fixations démarquent les shooteurs.

« Kelly fait partie de ces joueurs toujours placés au bon endroit »

Plus patient en attaque, Kelly Olynyk a pris la saison par le bon bout, et il confirme qu’il est là pour laisser le champ libre au duo Butler – Adebayo. « Tyler, Duncan et moi écartons le jeu, et on les laisse faire leur truc. »

Pour l’instant, ce cinq a joué 35 minutes ensemble. C’est peu, mais l’efficacité est réelle : près de 122 points inscrits sur 100 possessions, selon le site officiel de la franchise. En revanche, Kelly Olynyk n’a pas les qualités défensives d’un Jae Crowder, mais c’est une question d’équilibre, et de bien rentrer dans les matches. C’est aussi un moyen de contenter Bam Adebayo, et c’est essentiel.

« Kelly fait partie de ces joueurs toujours placés au bon endroit et il fait toujours ce qu’on attend de lui » poursuit le pivot. « Quand il est au bon endroit, il me simplifie les choses. Cela permet de les mettre en position, de leur donner la balle derrière un écran… Il écarte le jeu, il est toujours en mouvement. Ce que j’apprécie chez Kelly, c’est qu’il parle toujours et on en a besoin. On se nourrit chacun de l’autre. »

Cette complémentarité est donc un point fort de ce cinq de départ sans véritable meneur de jeu, et Erik Spoelstra parle de continuité pour justifier son choix. « Les deux ont une super entente entre eux, mais que ce groupe débute ensemble ou pas a peu d’importance. Ce groupe est très à l’aise ensemble, mais c’était aussi le cas l’autre jour avec Andre Iguodala. On n’avait pas bien joué, mais c’est un groupe qui est à l’aise ensemble ».

Qu’en pense Jimmy Butler qui se remet d’une blessure ? Le leader du Heat est cash : « On ne joue pas le type de basket qu’on attend de nous. Je ne pense pas que l’un des cinq de départ d’Erik ait joué ce type de basket. Rotation ou pas, on n’a encore rien fait pour l’instant. »