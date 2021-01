Julius Randle, la nouvelle arme de choc de Tom Thibodeau

Si Tom Thibodeau dispose de son lot de détracteurs, qui lui reprochent de trop tirer sur le physique de ses titulaires en ne s’appuyant pas assez sur son banc, il est toutefois connu pour avoir toujours (ou presque) su tirer le meilleur de ses joueurs, avec les Bulls et les Wolves. C’est notamment le cas de Derrick Rose (MVP 2011), Joakim Noah (DPOY 2014), Jimmy Butler (MIP 2015) ou encore Karl-Anthony Towns (All-Star 2018).

Sur cette entame de saison 2020/21, la tendance se confirme puisque le dernier exemple en date n’est autre que Julius Randle. Auteur de débuts fracassants pour sa deuxième année chez les Knicks, il affiche des moyennes de 22.1 points, 11.4 rebonds et 7.4 passes après sept matchs !

Des statistiques que l’ailier-fort n’avait jamais approchées chez les Lakers et les Pelicans et qui lui valent de faire partie des meilleurs joueurs de ces deux premières semaines de compétition.

Naturelle, la relation entre Tom Thibodeau et l’intérieur de 26 ans s’est ainsi nouée dès le mois d’octobre, à l’occasion du mini-stage de reprise. Preuve que tout était réuni pour que cette association soit fondamentale pour ce New York sans complexe, qui présente à l’heure actuelle un bilan de 4 victoires et 3 défaites.

« C’est un monstre dans les détails. Rien ne lui échappe », expliquait à l’époque Julius Randle, à propos du Meilleur coach de l’année 2011. « Il s’assure que tout ce qu’on fait est fait comme il faut. Et on le fait à vitesse réelle. Il est à fond sur le fait qu’on se défie les uns les autres, et il nous pousse à nous améliorer. C’est un monstre dans sa manière d’opérer pour nous défier. Pour nous, qui avons beaucoup de jeunes, c’est super d’être défié comme ça. »

Un joueur qui marche à la confiance

Sur le parquet, Tom Thibodeau n’a pas mis longtemps avant de placer sa confiance en Julius Randle, sur les conseils notamment de son assistant, Kenny Payne. Car celui-ci, auparavant en charge du développement des intérieurs de Kentucky, a justement pu travailler avec l’ex-Wildcat à la fac, y nouant une relation complice. En témoigne le tweet de son ancien élève, à l’annonce de l’arrivée à Big Apple du bras droit de longue date de John Calipari.

Utilisé dans un rôle de « point forward » qu’il occupait déjà parfois chez les Lakers, en 2016/17 (trois triple-doubles), le 7e choix de la Draft 2014 se régale davantage encore avec les Knicks, dans un environnement au fort accent du Kentucky qui lui est désormais familier et où il se plaît, surtout.

« Nous n’avons pas à deviner où nous situer sur le parquet », expliquait Julius Randle à SNY. « Nous créons beaucoup d’espace et, si la défense se resserre, je peux compter sur tout le monde pour couper vers le panier ou être au bon endroit. Nous essayons tous de réaliser la bonne action, la plus simple de toutes, en jouant les uns pour les autres et de manière altruiste. »

L’altruisme, justement l’une des qualités de Julius Randle qu’apprécie grandement Tom Thibodeau, comme il l’a confié la semaine dernière, toujours à SNY.

« Il possède une assez bonne compréhension de ses coéquipiers et de leurs forces respectives. Il joue de manière altruiste et c’est probablement la chose la plus importante [de son jeu]. »

Un sens de la passe en progrès

Sans trop de surprise, « Thibs » s’évertue donc à ce que le ballon soit le plus souvent possible dans les mains de son nouveau « go-to-guy ». Et celui-ci affiche donc un « Usage % » (le ratio de possessions offensives utilisées par un joueur) de 25.8%, soit le plus élevé de son équipe, juste devant le meneur Elfrid Payton (25.2%).

Davantage utilisé en point de fixation au poste bas (plus de 8 situations de « post-up » par match), Julius Randle peut y sanctionner les errances défensives ou les prises à deux de ses adversaires, en ressortant la balle pour ses coéquipiers de par ses décalages (il fait la passe décisives sur 32.8% des paniers des Knicks lorsqu’il est sur le terrain). Car sa lecture du jeu a elle aussi beaucoup progressé au fil des saisons et il n’est plus ce joueur parfois frustrant, qui fonçait tête baissée vers le cercle ou qui s’entêtait à conserver trop longtemps le ballon sans trop savoir quoi en faire, ralentissant du même coup le jeu de sa formation.

Une aubaine pour ses partenaires new-yorkais, qui peuvent mieux graviter autour de leur meilleur marqueur, rebondeur et passeur pour obtenir des tirs ouverts et, donc, des paniers faciles. L’ancien ailier-fort de Los Angeles et New Orleans bonifie donc jusqu’à présent le collectif de New York, malgré du déchet encore (trop) visible, avec 4.9 ballons perdus par rencontre (seuls Devin Booker et Nikola Jokic font pire en 2020/21).

Reste à savoir si Julius Randle parviendra à continuer sur sa lancée avec l’enchaînement des matchs car, de sa production dépend la réussite du groupe coaché par Tom Thibodeau. Celui-ci en est bien conscient et ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il cherche à mettre son intérieur dans des conditions optimales, depuis le début de saison.