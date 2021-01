Immanuel Quickley, le symbole de ces Knicks qui n’ont peur de rien

« Les entraîneurs me donnent beaucoup de confiance, mes coéquipiers m’inspirent beaucoup de confiance aussi. Quand vous avez des gars géniaux autour de vous, c’est très facile d’être à l’aise dans des situations serrées. Quand un entraîneur vous maintient dans le quatrième quart-temps, ça signifie qu’il vous fait confiance, surtout en tant que meneur de jeu quand vous devez diriger les gars. J’espère que je vais continuer à faire ça ».

Très intéressant sur le dernier match de présaison, Immanuel Quickley a visiblement récupéré de sa petite blessure à la hanche. De retour depuis deux matchs, le rookie a repris sa montée en puissance et s’est distingué parmi les joueurs « clutch » de la fin de match renversante des New-Yorkais cette nuit sur le parquet des Hawks.

Le rookie assure la mène dans le dernier quart-temps

Menés de 15 points dans le troisième quart-temps (82-67), les coéquipiers de Julius Randle ont fait preuve d’une grande confiance en eux pour revenir et l’emporter.

« C’est surprenant, mais j’aime la confiance de notre groupe », a déclaré l’intérieur. « À chaque match que nous jouons, nous y allons pour gagner. Je pense que c’est aussi une preuve pour les entraîneurs. Chaque jour, Thibs est sur nous. C’est un grand leader pour nous et il nous donne un plan de jeu auquel nous croyons chaque jour ».

Un nouvel état d’esprit particulièrement symbolisé par Immanuel Quickley, lui qui a notamment réalisé son meilleur match cette nuit. Le rookie évolue avec assurance, sans peur, alors qu’il compte à peine plus d’une poignée de matchs NBA dans les jambes. Cette nuit pourtant, il a donc scoré 10 de ses 16 points dans le dernier quart-temps.

L’homme qui tombe à pic

Panier à 3-points, drive conclu jusqu’au cercle, floater… Tout y passe et avec une belle dose de sang-froid alors que les Knicks courent après le score et le temps. À nouveau décisif à 3-points, il se distingue ensuite au début du « money time » en allant chercher un ballon dans les mains de Trae Young à 99-99 (avec l’aide de RJ Barrett), avant d’aller chercher Austin Rivers pour le 3-points de la gagne.

Entré en jeu alors que les Knicks étaient au plus bas, le rookie a été d’un apport précieux en 16 minutes, surtout en l’absence de Frank Ntilikina et Dennis Smith Jr, respectivement touchés au genou et au quadriceps. Et il a contribué à ramener son équipe dans le coup, de quoi impressionner ses coéquipiers qui louent sa grande confiance en lui, et son coach, Tom Thibodeau, qui a décelé un joueur à fort potentiel.

« Il sait shooter », a confié le coach. « C’est aussi la manière avec laquelle il aborde le jeu, son attitude, son approche, cette qualité unique qui lui débloque tout le reste, et c’est un étudiant du jeu. On était en train de souffrir et on a trouvé un groupe qui s’est mis en route et on a déroulé avec eux ».