Joueurs de la semaine : le grand retour de Stephen Curry

Auteur de son record en carrière la nuit dernière avec 62 points face aux Blazers, Stephen Curry décroche le trophée de Player Of The Week. Le meneur des Warriors a déjà joué plus de matches que la saison dernière, et il termine la semaine avec 39.7 pts à 53% aux tirs, 6 rbds et 5 pds de moyenne, pour deux victoires et une défaite. On retiendra que c’est la 15e fois qu’il remporte cette récompense, et c’est la première fois depuis décembre 2018 !

A l’Est, la NBA a choisi de récompenser Tobias Harris, un habitué des gros débuts de saison. Invaincu cette semaine avec les Sixers, Harris compile 23.3 pts à 57% aux tirs et 56% à 3-points, 9.7 rbds et 4 pds de moyenne en trois matches.