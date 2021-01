Sans défense, point de salut pour les Mavericks

C’est la priorité technique des Mavericks cette saison : défendre plus et mieux. Les performances de la saison passée l’ont démontré, Dallas n’a aucun mal à marquer des points, et aucune équipe ne faisait mieux en 2020. En revanche, pour éviter d’en prendre trop, c’est plus compliqué.

Depuis le début de saison, et malgré les défaites, il y a du progrès défensivement dans le Texas. Mais ce n’est pas encore totalement régulier. On l’a vu contre les Lakers, avec une absence d’intensité au rebond. C’est encore apparu dans la défaite contre les Bulls (108-118).

« Une des clés de la rencontre, c’est le rebond », avance Rick Carlisle, sur le site officiel de la franchise, alors que ses troupes ont perdu cette bataille (48-41). « Autre donnée importante : les ’50/50 balls’ (ndlr : ballons qui traînent ou en l’air au rebond). On n’a pas été bon dans ces deux domaines. Ces ballons sont là pour être arrachés. Chicago nous a battus, a fait un meilleur match que nous. On s’est tiré une balle dans le pied en manquant des lancers-francs mais on n’a pas fait le boulot. »

« En ce moment, quand offensivement ça ne va pas, on a tendance à baisser les bras en défense »

L’absence de Luka Doncic et le vilain 11/42 à 3-pts n’ont pas aidé non plus. Mais les Mavericks doivent désormais gagner même avec une adresse déficiente. L’attaque ne doit plus autant influencer l’énergie défensive. Surtout que Dallas est attendu.

« On doit rester dans le match quand ça ne tourne pas en notre faveur », assure Willie Cauley-Stein. « On doit insister. En ce moment, quand offensivement ça ne va pas, on a tendance à baisser les bras en défense. On est davantage médiatisé, on a deux All-Stars, on a une cible dans le dos, on doit donc aborder les matches avec la même mentalité que nos adversaires. »



Ce revers et cette attitude contre les Bulls viennent se heurter au discours de Rick Carlisle avant la rencontre. Les Mavericks sortaient justement d’une belle victoire contre le Heat, où la défense avait fait la différence (83 points encaissés). Ce second succès de la saison venait ainsi confirmer le premier, historique, contre les Clippers (73 points encaissés, 51 points d’écart).

Il semble donc évident que si Dallas veut aller loin cette saison, il faudra défendre.

« On a parlé de défense, d’intensité, de jouer ensemble et de jouer dur », avait énoncé le coach, dans le Dallas Morning News, après le match contre Miami. « On a passé beaucoup de temps sur les détails, et ça a payé. On doit continuer ainsi, devenir régulier. Cette envie d’être une meilleure équipe en défense s’est seulement vue pendant deux matches. Cette année, ce sera différent : on ne va pas empiler les records offensifs. Ce sera plus difficile, il faudra se sacrifier physiquement pour réussir un ou deux stops de plus par match. Ce sera une clé pour devenir une équipe capable de jouer le titre. »