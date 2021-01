Les Nets dans le creux de vague

Partis sur de bonnes bases avec deux victoires sur leurs deux premiers matchs, les Nets sont bien à la peine depuis. Ils se sont inclinés hier soir pour la quatrième fois en cinq rencontres, et pour la troisième fois en quatre défaites sur une marge de 5 points ou moins…

Pourtant, en face, le duo majeur des Wizards, Bradley Beal – Russell Westbrook, n’était pas véritablement dans un grand soir non plus, combinant pour un 16/50 aux tirs qui fait mal aux yeux. Comment ont-ils pu mordre à nouveau la poussière, nous direz-vous ? Les balles perdues, au nombre de vingt !

« De la négligence. Des erreurs basiques »

« Ils ont pris 23 tirs de plus que nous, alors même qu’on a pris plus de rebonds qu’eux, mais on a perdu 20 ballons. J’en ai perdu 6, c’est beaucoup trop », reconnaît Durant dans le New York Post. « On essaie d’être plus agressif pour créer du jeu et parfois on en fait trop. Il faut trouver un bon équilibre entre le tir et la passe. Je peux accepter deux ou trois ballons perdus mais six, c’est trop pour moi. Je dois limiter ça si on veut gagner des matchs. »

Outre Durant, Kyrie Irving a également péché dans la sauvegarde du cuir avec 5 pertes de balle, tandis que les remplaçants Jarrett Allen et Taurean Prince en ont lâché 3 chacun.

« C’est une question de rythme du match », reprend Irving. « Pendant les deux dernier matchs, on n’a pas pris soin du ballon et on a simplement encore des restes de ça. On doit nettoyer ça. »

Avec un effectif aussi flambant neuf que son coaching staff, Brooklyn a de bonnes raisons de ne pas être encore parfaitement au point. Mais ce qui est moins pardonnable, c’est de se tirer une balle dans le pied comme ça, en perdant des ballons non forcés par la défense adverse.

« C’était tout simplement anormal et négligent. Je ne crois pas que beaucoup de ces balles perdues l’ont été sous une grosse pression défensive. Beaucoup d’entre elles étaient juste bizarres. Un peu de ci, un peu de ça. De la négligence. Des erreurs basiques », analyse Coach Nash. « C’est quelque chose qu’on doit clairement nettoyer. On ne peut pas concéder 23 tirs de plus pour l’adversaire et gagner. Cela dit, on a tout de même eu deux tirs pour la gagne. »

« C’est bien qu’il y ait un peu de tension »

Si Irving ou Durant avaient effectivement pu faire mouche sur leurs ultimes tentatives, ces pertes de balle auraient été balayées sous le tapis. Mais sans réussite dans le dernier geste, les Nets doivent bel et bien se remettre en question. Ou plus précisément se remettre au travail pour mettre de l’huile dans les rouages.

« On n’essaie pas de faire les passes simples, on essaie de faire des passes », précise Jarrett Allen. « On doit simplement ralentir notre jeu, prendre davantage notre temps et faire les bons choix. »

Pas de panique pour autant à Brooklyn. Avec Irving et Durant qui ont tous deux l’expérience des titres, les Nets savent qu’il leur faudra du temps pour développer leurs atomes crochus en attaque.

« Ça va prendre un peu de temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On doit être patient et ne pas se frustrer au bout de sept matchs », confirme Irving. « L’objectif de la saison régulière est de continuer à s’améliorer et de se préparer pour les 16 victoires qu’on doit chercher en playoffs. »

Pour Steve Nash, c’est même ce type d’adversité, tôt dans la saison, qui peut être bénéfique sur le long-terme. « C’est bien qu’il y ait un peu de tension », conclut Nash. « On doit être à l’aise avec ça, et on y est maintenant. On est un peu mal à l’aise et ça peut nous aider à grandir. »