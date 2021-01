Blake Griffin, une saison décisive pour son avenir ?

A 31 ans, Blake Griffin reste une personnalité majeure de la NBA, mais il ne fait plus partie de la crème de la crème. Transféré aux Pistons en 2018, il est bien loin des paillettes de Los Angeles, et ses blessures à répétition n’arrangent rien. Et aujourd’hui, il fait partie des « anciens »… « Tout s’est passé si vite… J’ai regardé notre effectif, et en regardant les dates de naissance, j’ai vu que des gars étaient nés en 2001. J’étais là à me dire : « Mon Dieu, je me sens vieux… » » raconte-t-il au New York Times.

Dans sa 11e saison d’une carrière faite de très hauts et de très bas, Griffin a quelques regrets, et notamment de n’avoir jamais connu les finales de conférence. « Les trophées individuels et tout le reste, c’est sympa, et je les ai appréciés, mais je veux juste gagner » assure-t-il. « Ne pas avoir joué de finale de conférence, ça me ronge. Pas au point de m’empêcher de dormir, mais c’est une priorité : je veux gagner. »

Free agent en 2021 ?

Ce sera compliqué avec les Pistons embarqués dans une phase de reconstruction. Griffin l’assure, il adore jouer avec cette classe biberon : « Ce sont des supers joueurs, mais surtout des supers gamins. Ils veulent apprendre. Ils posent des questions. » Pour autant, s’il veut vraiment gagner, et rapidement, il lui faudra sans doute partir. Justement, l’été prochain, il a la possibilité de faire jouer sa clause libération pour tester le marché. Le fera-t-il ?

« Ce n’est pas une décision que je vais prendre dans un futur immédiat » prévient-il. « Je sais, je suis désolé, et ce n’est pas une manière d’éluder la question. C’est simplement la vérité. Des choses peuvent évoluer. »

Ce qui peut évoluer, ce sont ses performances. A l’instar d’un Gordon Hayward, Griffin pourrait faire une croix sur sa dernière saison à 39 millions de dollars pour aller chercher un dernier joli contrat. Pour l’instant, ça n’en prend pas le chemin mais « des choses peuvent évoluer ».